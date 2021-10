Jeho kolegové zase hovořili o spolupráci se záchranáři, hasiči a policií v kraji. Zatímco v sobotu se diváci dočkali praktické ukázky, v neděli dopoledne už o ni přišli, protože plzeňští dronaři museli do terénu. Vyráželi k požáru výrobny dřevěných briket do Lipna u Líšťan na severním Plzeňsku.

Do areálu Správy informačních technologií města Plzně (SIT) Port v Cukrovarské ulici přijeli například vojáci z Prostějova. „Ti vyprávěli, jak drony využívali při misi v Afghánistánu,“ nastínil za organizátory Tomáš Cholinský, ředitel SIT Portu.

