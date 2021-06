Stovky lidí dorazily v pátek večer do plzeňských chrámů, kaplí či modliteben. Letošní program Noci kostelů nabídl koncerty, prohlídky, divadlo i besedy. Návštěvníci také vzpomínali na oběti koronaviru a zapalovali za ně svíčky. Výjimečně si zájemci mohli zblízka prohlédnout zrestaurovanou madonu z katedrály svatého Bartoloměje.

Noc kostelů v Plzni. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Do kostela Nanebevzetí Panny Marie po 19. hodině stále proudili návštěvníci. Uvnitř zrovna vystupovali členové místního pěveckého sboru. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru mohlo do prostor zhruba 120 lidí naráz a povolená kapacita byla téměř do posledního místa naplněna. Po koncertu následoval františkánský orloj, díky němuž se příchozí dozvěděli o světcích, kteří jsou v chrámu zobrazeni. „Spěcháme na věž, abychom to ještě stihli, pak se sem vrátíme. Chceme slyšet přednášku kněží z Nigérie,“ říkala u dveří Monika Krupatomin, která pochází z Polska, ale žije v Plzni. Na Noc kostelů dorazila se svým synem Michalem Gabrielem. „Byli jsme na Slovanech u svatého Mikuláše, U Ježíška, v modlitebně apoštolské církve,“ vyjmenovala.