/FOTOGALERIE/ Erbovním sálem horšovskotýnského zámku zněl ve středu 10. listopadu večer vydatný smích. V rámci filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest si Zlatou rafičku za celoživotní dílo přebíral Petr Nárožný. „To je krásný, žena bude mít radost, ale prach budu utírat já,“ sdělil herec s nadsázkou.

Nejvyšší festivalové ocenění Zlatou rafičku si převzal herec Petr Nárožný na zámku v Horšovském Týně. | Foto: Deník/Zuzana Němejcová

Školní časy mu připomnělo představení Mach a Šebestová na výletě, nacvičené dětmi z umělecké školy. „To, co my jsme těm kantorům dělali, to je neodpustitelné, taky na mě kvůli tomu už určitě v pekle čekají,“ smál se Nárožný.