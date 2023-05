Oprava mostu Milénia zkomplikuje dopravu v Plzni. Od června do září

Dlouho očekávaná rekonstrukce mostu Milénia v Plzni zkomplikuje dopravu ve městě už od začátku června. Oprava důležité dopravní tepny města se dotkne i přilehlé křižovatky ulic U Trati a Doudlevecká a komunikace U Trati a zkomplikuje dopravu v celém městě.

Most Milénia v centru Plzně se bude opravovat. Uzavře se od června do září a provoz bude sveden postupně vždy do jednoho pruhu. | Video: Deník/Pavel Bouda