Nyní se v Bělé vrhnou na další část, a to přímo tvrz, na kterou si podali žádost o dotaci a v září jim bylo oznámeno, že byli vybráni a tudíž byla městu přislíbena dotace ve výši 54 milionů korun. „Město zbylých 11 milionů korun uhradí buď z vlastních zdrojů nebo částečně z úvěru, ještě uvidíme, jak to schválí zastupitelé,“ poznamenal starosta.

Anketu o nejkrásnější vánoční strom na Domažlicku vyhrál Mrákov

Tvrz, která se rozpadá, tak bude kompletně opravena. Dle slov starosty předpokládají, že oprava začne hned z počátku nového roku, nyní se dělá výběrové řízení na dodavatele stavby. „Vznikne tam zázemí pro sociální služby, ať už městské či jiné, odlehčovací zařízení pro seniory, zázemí pro organizace typu Ledovec, Uličník a podobně, čili organizace, za kterými musí lidé někam jezdit, pak budou jezdit oni sem za nimi. Věřím, že tam vznikne i další místo Klubu důchodců,“ vyjmenoval Picka.

Připravené jsou také již projektové podklady pro podání žádosti o stavební povolení na třetí objekt, kterým jsou stáje v areálu tvrze. Tam by měl vzniknout pivovar, pálenice, deset ubytovacích pokojů po čtyřech lůžkách a restaurace. „Následně se budeme ucházet o dotace, kde to bude možné. Rádi bychom celou stavbu nabídli ke spolufinancování nějakému soukromému subjektu. Nemyslím si úplně, že by město mělo být investorem takového zařízení, uvidíme, jak se to podaří,“ dodal na závěr starosta.