„Jedná se o klasicky spadané stromy do komunikací a na dráty telefonního či elektrického vedení. Šest menších požárů způsobených výbojem ze spadlých drátů. Také jsme již odstraňovali padlé sloupy telefonního vedení, naháněli po ulici utržený fóliovník, či odstraňovali spadlou lampu veřejného osvětlení z komunikace. Jednou narazilo vozidlo do spadlého stromu,“ uvedl Petr Poncar, mluvčí krajských hasičů s tím, že události se obešly bez zranění.

Zasahuje se po celém kraji. Nejvíce Domažlicko, Klatovsko a Plzeň jih.

Také policie eviduje události v souvislosti s vichřicí. „Řidiči by měli být velmi obezřetní a přizpůsobit rychlost povětrnostním podmínkám. Pokud si nejsou jisti svými schopnosti, a je to možné, neměli by raději vyjíždět,“ dodala policejní mluvčí Martina Korandová.

Ušetřeno řádění přírodních živlů nezůstalo ani Rokycansko. Prudký nárazový vítr a intenzivní déšť přispěl zejména v lesních úsecích k pádu stromů. Neprůjezdné tak jsou komunikace mezi Kařezem a Olešnou nebo z Litohlav na Smědčice kolem Kokotských rybníků. Motoristé si ale musí dát pozor i z Dobříva na Hůrky, kde je silnice plná větví.

V Rokycanech byl uzavřen park U Plzeňské brány a není doporučený vstup do prostoru Husových sadů nebo na Kalvárii.

Domažlicemi se mezi sedmou a osmou hodinou ráno prohnala bouře, kterou by člověk očekával spíše v letních měsících. V Domažlicích i Kdyni vypadly v určitých částech měst dodávky elektřiny, hasiči zasahují na popadaných stromech v okolí Brnířova a Nové Vsi u Kdyně.

Hasiči v Holýšově se rovněž věnují odstraňování spadlých stromů, například v ulici Jiráskova třída či Kasárenská.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn zakázal vstup do zámeckého parku, a to až do odvolání výstrahy, tedy 12. února.

Uzavřeny jsou i železniční tratě

Správa železnic uvedla seznam uzavřených tratí, který se ještě může rozšířit.

170 Chlumčany u D. - Přeštice, výpadek napětí TV

183 Klatovy - Ž. Ruda Alžbětín, silný vítr - bezpečnost prov.

185 Klatovy - Horažďovice předm., silný vítr - bezpečnost prov.

200 Čimelice - Vráž u Písku, strom bez najetí

198 K. Huť - Lipka, najetí do stromu

147 Vojtanov - Vojtanov sh., silný vítr, bezpečnost prov.

148 F. Lázně – Aš - Hranice v Č., silný vítr, bezpečnost prov.

149 Bečov n. T. - Karlovy Vary d. n.

DB Železniční přechody ČD/DB

197 Číčenice – Volary, silný vítr - bezpečnost provozu

178 Pňovany – Vranov u S., silný vítr - bezpečnost provozu

200 Příbram – Milín, najetí do stromu

161 Blatno u J. – Jesenice, silný vítr - bezpečnost provozu

091 Praha Malešice – Praha Libeň, silný vítr - bezpečnost provozu

184 Poběžovice – Hostouň, silný vítr - bezpečnost provozu

194 Český Krumlov – Kájov, silný vítr - bezpečnost provozu

070 K. Vrutice – Chotětov, silný vítr - bezpečnost provozu

X Praha Běchovice – Praha Malešice, silný vítr - bezpečnost provozu

210 Čerčany – Týnec n. S., silný vítr - bezpečnost provozu

184 Poběžovice – Bělá n. R., silný vítr - bezpečnost provozu

212 Hvězdonice – Samechov, silný vítr - bezpečnost provozu

184 Domažlice – Poběžovice, silný vítr - bezpečnost provozu

200 Březnice – Mirovice, silný vítr - bezpečnost provozu

030 Dvůr Králové n. L. – Jaroměř, silný vítr - bezpečnost provozu

341 Hradčovice – Kunovice, porucha hnacího vozu

225 Veselí n. L. – Jarošov n. N., silný vítr - bezpečnost provozu