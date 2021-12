Vyznavači zimního plavání si nejdříve společně zazpívali vánoční koledu a poté se v různých kostýmech či maskách ponořili do chladné vody. Většina z otužilců plavala od schůdků k figuríně vodníka na stromě a zpět, což je zhruba sto metrů. Vzdálenost si ale mohl každý určit sám a zaplavat si třeba jen pár metrů.

„V zimě se v řece koupu tak dvakrát do týdne. Na Štědrý den jsem plavala třetí rok po sobě, chci jít znovu i na Nový rok. Nejsem naštěstí vůbec zimomřivá, otužovala jsem se od malička, takže mi plavání v zimě nedělá žádný problém. Je to super na posilování imunity a na navození dobré nálady,“ uvedla další z účastnic zimního plavání Zuzana, která do Plzně přijela spolu s kamarády z Domažlicka.

Podle Zuzany začalo být otužování moderní v posledním roce. „Když začal před minulou zimou lockdown, nikdo najednou nemohl do posiloven nebo do vnitřních bazénů. Hodně lidí se proto rozhodlo zkusit plavání v řekách. A najednou jako by se s otužilci roztrhl pytel,“ vysvětlila dále.

„Jednou jsem v zimě plavala v Radbuze a voda byla jako led. To byl můj „nejzmrzlejší“ plavecký zážitek vůbec. Pamatuji si, že jsem si tenkrát ani nemohla zavázat tkaničku u bot. Dnes měla voda asi dva stupně, což bylo skvělé. Když jsem vylezla z řeky, byla jsem v takové mé klasické euforii, takže mi zima nebyla. Klepat se člověk začne většinou až ve chvíli, kdy se oblékne do teplého oblečení,“ dodala plavkyně.