Panenky Havlová nejen sbírá, ale i zachraňuje. „Pochroumané panenky opravím, ušiju jim i šaty a boty a jsou jako nové. Jezdí za mnou lidé z celé republiky s tím, jestli bych jim panenku neopravila," říká Havlová. Nejstarší panenka, kterou má ve sbírce, je z roku 1890. „Má dřevěné tělo, porcelánovou hlavu a skleněné oči. Zvláštností je, že má lidské vlasy, ty umělé se dříve nepoužívaly. Musím je čas od času umýt šamponem. Darovala mi ji nedávno jedna starší paní. Ta ji v minulosti dostala od malé holčičky, která byla v koncentračním táboře v Osvětimi," vypráví dále.

Panenky milovala už jako malá. Po škole začala pracovat jako elektrikářka, poté v oblasti IT a chvíli i jako obchodní zástupkyně. Celý život ji to však táhlo k panenkám. „Dnes se živím tím, co mě baví. Panenky opravuji, prodávám a šiji jim oblečky. Exponáty vozím po výstavách po Česku i Slovensku,“ uvádí Havlová, která o panenkách vydala i knihu.

Ve své sbírce má nejrůznější druhy panenek. Od historických po umělecké či realistické, které vypadají jako narozená miminka. „Má vášeň k panenkám začala tehdy, když mi babička věnovala panenku Emu z roku 1920. Našla se v devadesátých letech schovaná na chalupě na půdě. Později jsem jí ušila i dobové šaty. Naplno se sbírání panenek věnuji od roku 2006,“ vysvětluje Havlová.

Panenky podle ní pozitivně působí na široké okolí. „Zaměřuji se mimo jiné i na sbírání velkých, zhruba metrových uměleckých panenek od návrhářů, které vypadají jako děti. Mají i jména a certifikáty. Stojí třicet tisíc korun. Klienti si je vybírají z katalogů. Určitě mají pozitivní vliv na lidi. Někteří mí klienti doktoři si je po zakoupení vystaví ve své ordinaci a pak mi vypráví, jaké blahodárné účinky mají na pacienty, kteří, když je vidí, detailněji se jim svěřují se svými problémy. Malé panenky, co vypadají jako miminka, se zase dávají do domovů seniorů, kde mají staří lidé radost jen z toho, že si je mohou pochovat a pohladit," říká Havlová.

Za panenkami cestuje po celé Evropě. „Kvůli panenkám jsem už procestovala skoro celou Evropu. Sbírám je i z jiných kontinentů," dodává.

V Muzeu panenek v Purkyňově ulici, kde má Havlová v současné době vystavených celkem 380 panenek, je nyní k vidění expozice zaměřená na retro panenky. „Výstava Retro panenky aneb zlaté české ručičky potrvá do konce srpna. Po jejím skončení bych tu chtěla vystavovat porcelánové panenky,“ uzavírá.