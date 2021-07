Třináctiletý školák, který prospívá s vyznamenáním, spí nyní raději s puštěnou televizí, bojí se o mámu a hledá pro ni úkryt. Volává přes den mamince telefonem, zda se jí nic nestalo, má strach. Před necelým měsícem ho totiž ve Starém Sedlišti zmlátila skupina asi osmi výrostků, kteří ho napadli, povalili na zem, kopali do hlavy.

Staré Sedliště. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Maminka Miroslava nechce nechat napadení bez potrestání viníků, cítí ale bezmoc. „V ten den jsem syna poslala ven s naším pejskem Argem. Za nějakou dobu otevřeným oknem dolehly dovnitř hluk a výkřiky, že už jede policie. Šla jsem ke dveřím a viděla syna s kamarádem a synovcem, říkali, že ho zbila parta asi osmi dětí,“ líčí paní Miroslava smutný příběh a dodává, že následně se doslechla, že mezi útočníky měli být dokonce i tři plnoletí lidé. „Kluk měl po útoku zhmožděniny na zádech, zkrvavená kolena, jak upadl, a hlavně velká zranění na hlavě. Policie, která už byla na místě, vše nafotila a doporučila mi návštěvu lékaře. Jeli jsme do nemocnice do Stodu, kde syna ošetřili, zrentgenovali. Byli jsme tam až do půl jedenácté večer,“ dále popisuje maminka, co následovalo v den útoku. „Jenže na doporučení lékaře došlo druhý den i na návštěvu Fakultní nemocnice v Lochotíně, kde zjistili, že syn má otřes mozku a trpí posttraumatickým šokem.“