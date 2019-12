Z atmosféry a publika byl Vítek nadšený, do Klatov se vrací rád. „Koncert byl úžasný. Já jsem se sem dnes opravdu těšil, protože znám klatovské publikum, je velice fajn, spontánní, rádo zpívá a nezklamalo mě. I když byla vlezlá zima, měl jsem rukavice, poskakoval jsem po pódiu a říkal jsem si, jak je mi líto těch lidí, kteří stojí dole, ale nakonec jsem je taky roztancoval a rozezpíval, takže si myslím, že se to povedlo,“ neskrýval nadšení zpěvák.

TRADICE I PŘÁNÍ

I on už se stejně jako mnoho lidí těšil na Vánoce, kdy dodržuje různé tradice a rád se schází se známými. „Vánoce se snažím držet takové ty hezké, dodržujeme tradice jako krájení jablíček, pouštění lodiček, necháváme u slavnostní tabule také jedno prostření místo navíc, kdyby náhodou někdo přišel nebo jako vzpomínku na někoho, kdo už není mezi námi. Samozřejmostí je najít si čas na své blízké, vzpomenout si i a na ty, kteří již nejsou mezi námi. Mám pocit, že se lidé o Vánocích zklidní, jsou jsi blíž a já si vždy přeji, aby to vydrželo co nejdéle,“ řekl Vítek, který rovnou připojil i blahopřání k Novému roku. „Do nového roku lidem přeji hodně splněných snů a především a hlavně zdraví, protože když budeme zdraví, tak se budeme umět radovat ze všeho, co k životu patří a co nám osud do cesty přinese v novém roce.“

MUZIKÁL NA HRADECH

A že toho nový rok 2020 přinese zpěvákovi hodně. Čeká ho hodně koncertů s pánskou formací 4 tenoři, se kterou jsou velice úspěšní, a čeká je i natáčení společného alba. Chybět nebudou i jeho sólové koncerty. „S Nocí na Karlštejně budeme letos cestovat po hradech a zámcích po celé republice, protože Karlštejn se opravuje. A také doufám, což jsme si slíbil do nového roku, že budu mít více času, který věnuji sám sobě a svým kamarádům, protože to si myslím, že bez toho, to v životě nejde,“ uzavřel Vítek.