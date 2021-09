Chcete-li se stát Dobrým andělem i vy, je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a zvolit výši příspěvku. Každý měsíc nadace předává vybrané finanční prostředky rodinám s dětmi, kde se rodič nebo dítě potýká se závažným onemocněním, do posledního haléře.

Nadace Dobrý anděl, která podporuje rodinu malé Pavlínky, podpořila za 10 let své existence už více než 9000 rodin po celé České republice. Každý měsíc však zařazuje zhruba 100 nových žádostí o pomoc, a proto neustále hledá nové dárce, Dobré anděly.

„Dobrým andělům jsme za jejich příspěvky vděční. Pomáhají nám pro Pavlínku zajistit potřebné rehabilitační pomůcky, pomůcky pro rozvoj motoriky, kupujeme za ně také speciální výživu a další potřebné věci. Pomáhají nám hradit i cesty za lékaři, ona je to totiž koruna ke koruně a člověk se na konci měsíce nestačí divit, kolik vše stálo. Mockrát proto děkujeme za vše! Věříme, že když využijeme všech možných prostředků a možností, zvládne Pavlínka jednou fungovat i samostatně. Jen to bude delší cesta, než jsme doufali,“ říká pan Marek.

Každá vážná nemoc ovlivní celou rodinu nejen psychicky, ale také finančně. To kvůli onemocnění Pavlínky pocítili i její rodiče. Dívčin otec pracuje jako zámečník a zajištění finančních potřeb rodiny leží především na něm. Na začátku tohoto roku jim proto začali pomáhat Dobří andělé prostřednictvím nadace Dobrý anděl.

„Pavlínka miluje koupání a taky se ráda předvádí, když má publikum. Ráda ukazuje, co všechno umí, jak je veliká a jak dělají různá zvířátka,“ dodává matka s úsměvem.

Že není něco v pořádku, zjistili rodiče hned po porodu, když lékaři Pavlínku ihned umístili na oddělení JIP. „Po dvou týdnech na JIPce nám sdělili diagnózu Smith-Lemli-Opitz syndrom. Byl to šok a trvalo mi, než jsem si pravdu vůbec připustila,“ vypráví paní Pavla.

U každého z pacientů jsou projevy onemocnění jiné. Typické jsou poruchy růstu, neprospívání, vrozené vady včetně specifických rysů obličeje a poškození orgánů. Příčinu nemoci vyléčit nelze, je pouze možné korigovat její následky speciální dietou a podáváním syntetického cholesterolu. Rodiče pevně věří, že se jejich malá Pavlínka potýká s co nejmírnější formou onemocnění.

Pavlínce lékaři diagnostikovali syndrom Smith-Lemli-Opitz, který se projevuje četnými zdravotními komplikacemi. Je to dědičná genetická porucha, jejíž příčinou je mutace jednoho z genů odpovědných za metabolismus cholesterolu. V důsledku toho dochází ke snížení hladiny cholesterolu, který je potřebný pro normální vývoj, a hromadění toxických látek v organismu.

Dvouletá Pavlínka z Přeštic na jihu Plzeňska trpí syndromem, který nelze léčit. Přesto rodiče dělají vše pro to, aby byla jednou soběstačná.

