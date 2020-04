Pendleři se při návratu musí každých 14 dní prokázat nejdéle čtyři dny starým negativním testem na Covid-19. Deníku to potvrdil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Bez takového testu budou zaregistrováni na hranicích a musí nastoupit do povinné čtrnáctidenní karantény. Tu současnou mohou pendleři podle ministerstva zdravotnictví po získání negativního testu ukončit.

Co to znamená v praxi? Každý, kdo bude chtít v pondělí do práce v Německu, musí mít při cestě zpět doklad o negativitě. Neplatí to u příhraničních zaměstnanců ve zdravotnictví, IZS, sociálních službách, subjektech kritické infrastruktury či zaměstnanců v mezinárodní dopravě.

CHYBĚJÍ POMŮCKY

Podle ředitele Krajské hygienické stanice v Plzni Michala Bartoše ale zde nejsou na větší nápor testů připraveni. „Nepůjde v žádném případně o testy na kasu, ale placené. Nutné budou PCR testy, čili výtěr z nosu. Pendleři si musí test opatřit u nás nebo v Německu. Vím o odběrovém místě v Sušici, ale jinak situaci zjišťujeme, nikdo na to nebyl připraven. Někde není dostatek materiálu ani potřebných ochranných pomůcek, aby mohli PCR testy dělat,“ řekl Bartoš. Přiznává, že si nedokáže představit, že se budou stíhat vzorky vyhodnocovat, pokud se rapidně zvýší zájem o testování, protože dle jeho slov je v příhraničí okolo 40 000 pendlerů.

Zřejmě jako jediná v kraji nyní provádí placené testy Sušická nemocnice. „Jsme schopni mít výsledky do druhého dne ve spolupráci s laboratoří v Praze. Už od rána zvoní telefony. Funguje to u nás tak, že se lidé objednávají předem a přijdou na daný čas,“ informoval ředitel nemocnice Václav Rada. Cena za odběr v Sušici je 2500 Kč.

Od víkendu začnou testovat také v Klatovech a v Domažlicích. „Lidé se musí objednat. Při objednávce bude dohodnut závazný termín odběru odpovídající provozní době odběrových míst. K odběru je nutné přijet autem,“ sdělil mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška. Cena za odběr v těchto dvou nemocnicích bude 2800 Kč.



Fakultní nemocnice v Plzni zatím možnost placených testů nechystá.

CHYSTAJÍ PROTESTY

Pendleři z podmínek nadšení nejsou.Pendleři však za těchto podmínek z otevření hranic nadšení nejsou. „Jsem pendler, a to znamená pendlovat. Takže ano, je to hezké, že můžu jezdit každý den domů a nemusím se řídit turnusy. Ale osobně si myslím, že testování je zbytečná věc, která nás bude všechny zatěžovat,“ komentoval Josef P. z Domažlicka a pokračoval: „Když jsme bez příznaků, odběrová místa nás pendlery nechtějí vzít a musíme to pak řešit sami přes hygienu, kde nám nikdo nic neřekne. Testování je totiž kámen úrazu a nabízí celou řadu spekulací, zda bude test platit ode dne testování či ode dne sdělení výsledků, zda se budou do lhůty testu počítat jen pracovní dny či nikoli. Otázkou je i cena. Pokud by test měl stát tři tisíce, pro řadu pendlerů už by se denní dojíždění nevyplatilo.“

Dokonce se chystají protesty. „Případná nutnost doložení negativního testu na Covid-19 musí být přesně definována a musí být připravena i reálná možnost test získat. Případný test bude zdarma. Žádné jiné podmínky už nejsou v nyní opodstatnitelné. Pokud vláda přijde opět s nějakým nesmyslem, navrhuji v pátek 1. května výstražnou hodinovou blokádu přechodu Folmava. Pokud se ani pak nic nezmění, od pondělního rána bude trvalá blokáda přechodu Folmava a Rozvadov,“ uveřejnil Jan Průha, administrátor facebookové skupiny Pendleři bez hranic.

Pendlerka Marcela Rak se kvůli práci přestěhovala do Německa, testování bere jako šikanu. "Zaráží mne, že politici řeší, zda se bude moct jezdit na dovolenou a neřeší živobytí občanů. Aby měli lidé možnost bez problémů dojíždět do zaměstnání za hranice. Co se týká testování, je to naprostá diskriminace a šikana. Tahle podmínka by se měla upravit,” řekla Marcela Rak z Kdyňska.

