Léčebna je odloučeným pracovištěm výchovného ústavu v Hostouni. Funguje pro chlapce ve věku 16 až 19 let z celé ČR, kteří mají nařízenou ústavní výchovu, jsou závislí na drogách a mají poruchy chování. V březnu tady skončila pětice migrantů pocházejících z Afghánistánu, jež odtud nakonec utekla. Právě to se lidem nelíbilo, a tak sepsali petici. V ní upozornili, že zařízení není uvedené cílové skupině určené ani uzpůsobené. Zároveň vyjádřili své obavy z dalšího vývoje situace.

Dokument s 226 podpisy poslali na resort školství. „Aktuálně je situace v oblasti migrace stabilizovaná a lůžková kapacita ve stávajících zařízeních pro náhradní výchovnou péči dostačující. Není tedy nutné umisťovat nezletilé cizince bez doprovodu do výchovného ústavu (VÚ) Medvědí Kámen. V případě zvýšené migrační vlny bude navýšení lůžkových kapacit řešeno bez využití areálu VÚ Medvědí Kámen,“ stojí v dopise, který má redakce k dispozici.

Ředitel kanceláře ministra školství Tomáš Fliegl v něm také uvedl, že umístění migrantů na Domažlicko souviselo s výjimečným stavem a zavřenými hranicemi evropských států. Jeden z iniciátorů petice a starosta Rybníku Jindřich Rejšek měl z výsledku radost: „Myslím, že je to úspěch. V prohlášení je jasně napsané, že Medvědí Kámen už se nebude k podobným účelům využívat. To je zásadní, o co nám šlo,“ shrnul.