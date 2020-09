Pilot (63) z Klatovska, který před rokem zahynul i se svou dcerou (38) při pádu malého letadla na rozhraní okresů Klatovy a Plzeň-jih, byl sice zkušený, ale v osudný den udělal hned několik zásadních chyb. Na tragédii mohlo mít podíl i to, že jeho spolucestující byla silně opilá. K tomuto závěru dospěl Úřad pro odborné zjišťování leteckých nehod (ÚZPLN).

Z místa pádu malého letadla. | Video: DENÍK

ÚZPLN ve své závěrečné zprávě uvedl, že pilot měl sice za sebou celkem 837 letů, ovšem všechny absolvoval ve dne. Vloni 26. září ale vzlétl se strojem Piper PA-22, vyrobeným v roce 1954, z letiště v pražských Letňanech krátce před soumrakem. Spolu se svou dcerou mířil na letiště do Klatov. Podle úřadu neměli letový plán a cestou se dostali do potíží. Dlouholetý přítel pilota ÚZPLN řekl, že když seděl na posedu, volala mu dcera pilota, že nemohou v Klatovech nikoho sehnat, kdo by jim osvítil plochu letiště v Chaloupkách, aby mohli přistát. Spěchal proto na letiště. „Když jsem přijel na letiště a osvítil plochu pomocí svítilen a dálkových světel vozu, na jeho střechu jsem dal blikající červené světlo. Poté jsem chtěl zavolat cestující zpět a říci jí, že plocha je osvětlena, ale její telefon byl nedostupný. Snažil jsem se ihned dovolat pilotovi, ale jeho mobil zněl jako obsazený,“ popsal muž. Zalarmoval policii, rozběhlo se rozsáhlé pátrání, ale havarované letadlo bylo nalezeno až druhý den, mezi Petrovicemi a Partolticemi na Klatovsku. Jeho trosky byly nalezeny rozházené na desítkách metrů v lesním porostu, části stroje byly nalezeny zaseknuté ve stromech, do nichž při pádu narazilo. Letadlo bylo ohořelé, stejně jako těla, která byla na místě nalezena. „Pilot zemřel okamžitě, nejspíše již po nárazu letounu do vzrostlých stromů. Cestující zemřela krátce po dopadu letounu na zem, v důsledku těžkých poranění,“ uvádí ÚZPLN s tím, že pilotova spolucestující před letem, zřejmě v průběhu kritického dne, požila větší množství alkoholických nápojů. Toxikologická expertíza u ní prokázala v krvi 2,16 promile alkoholu, v moči 3,06 promile.