Prezentovaly se tam především menší pivovary a o jejich rezavé moky byl velký zájem, i když zástupci pivovaru U Lenocha z Újezda přiznali, že zaznamenali, že se začíná pít méně. „Je to tady dobré, je docela dost lidí, takže to vypadá, že půjde o dobrou akci. Podle toho, jak jsme objížděli akce, tak ale vidíme, že spotřeba je o trochu menší, než to bývávalo,“ řekl Michal Duchoň, ale krizi neznamenávají, spíše prý naopak, už potřetí se během sedmiletého působení rozšiřují. „Děláme hlavně spodně kvašená piva plzeňského typu,“ poznamenal Duchoň.