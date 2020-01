Koutské pivo si pochvalovali pivaři z celé republiky. Když v Koutě na Šumavě v roce 2006 obnovili výrobu zlatavého moku, byla to velká sláva. Pivo na trhu uspělo, sbíralo ceny. Jenže majitel Ján Skala v roce 2017 zemřel a pivovar se dostal do problémů. Od začátku ledna je zavřený a v insolvenčním řízení. Podle informací Deníku má akciová společnost dluhy a vše bude řešit 19. května Krajský soud v Plzni.



Uvnitř pivovarského areálu se nacházejí poslední sudy se zkaženým pivem, další se nevaří a v hospodách už koutské došlo. „Po Novém roce jsem volal kvůli objednávce, ale nikdo nezvedal telefon. Až závozník mi řekl, že po svátcích poslalo vedení firmy zaměstnance domů,“ uvedl majitel plzeňské restaurace U Kance Pavel Štulc. Pak už jen přišla SMS od majitelky pivovaru Gabriely Hodečkové, že je dlouhodobě nemocná a vše se má řešit s bývalou manželkou majitele.



Po koutském pivu se sháněli i hospodští ze Slovenska či Jindřichova Hradce. „Volali mi, že narazili poslední sud,“ uvedl Bohuslav Hlavsa, který v Koutě dělal sládka zhruba deset let a za jeho působení pivo sbíralo prestižní ceny doma i v zahraničí. V prosinci roku 2018 se do Kouta vrátil, aby pozvedl kolísající kvalitu piva.



S tou měl problémy i Štulc. „Pivo bylo chuťově dobré, ale dost pěnilo, řešili jsme to. Že skončilo, je škoda, lidi ho měli rádi,“ dodal restauratér.

Od roku 2017, kdy zemřel původní majitel Ján Skala, který pivovar a společnost rozdělil mezi bývalou ženu Janu Skalovou a současnou manželku Gabrielu Hodečkovou, se akciová společnost potýkala s ekonomickými problémy.

Insolvenční návrh na dlužníka podala u Krajského soudu Plzeň už loni 22. srpna sama Jana Skalová, žena, která vlastní 49 % společnosti. I jí firma dluží za nájem nemovitostí a movitých věcí sloužících k podnikání, a to 2 404 442 korun. Další 1 769 700 korun dluží pivovar dodavateli Bohemia Hop, a. s., z Žatce. Věřitelů je ale mnohem více včetně celního úřadu.

KLÍČE VE SCHRÁNCE

Majitelka Gabriela Hodečková zamkla na Nový rok kancelář pivovaru. Klíče od branky, pivovaru a výrobního zařízení hodila do schránky Janě Skalové. A napsala jí dopis, ať se o pivovar postará, aby nezamrzl.

„Klíče od kanceláře ale nemáme. Nemůžeme vystavit fakturu, provést platby, nic. Volali i celníci, že se nemohou dostat dovnitř. Ti potřebují měsíční hlášení a další administrativní náležitosti. Celý leden pivo nikam nešlo, nemohla se udělat deklarace,“ popsal Hlavsa, který se po Novém roce byl v pivovaru s Janou Skalovou podívat.

„Vnitřek je sice dost vyprázdněný, ale zůstalo tam přes 600 hektolitrů piva. Je tam už delší dobu. Zkazilo se kvůli kvasnicím, které začnou pojídat samy sebe. Vylučují u toho zápach, ten se dostane do piva, které je pak nepitelné,“ vysvětlil sládek. Nejen jemu, ale i dalším, kterým osud pivovaru leží na srdci, tak zbývají jen oči pro pláč.

„Všechny nás to mrzí a nevíme, co bude. V této fázi se k tomu vyjadřovat nechci,“ uvedl starosta Kouta na Šumavě Bohuš Havlovic.

Vyjádření zatím nepřichází ani od majitelky Gabriely Hodečkové. Deník se ji pokusil kontaktovat, na zprávy ani telefonáty však nereagovala.

V současné době Krajský soud Plzeň stanovil insolvenčního správce a nařídil jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na 19. května. Se svými pohledávkami se mají přihlásit věřitelé, kteří tak dosud neučinili.