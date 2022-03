Na budově vlaje černý prapor, na schodech hoří svíčka, ze dveří vychází ubrečená dívka doprovázená matkou. Základní škola Nýrsko, Školní ulice, je ponořena do smutku. Jednoho ze žáků, sedmáka Adama, ubodal v úterý jeho otec. A to v den jeho 14. narozenin. Sám poté vyskočil z okna.

„Neseme to všichni velmi špatně. Přišli jsme o velmi dobrého žáka, kamaráda, o dítě, které jsme měli rádi a které chodilo rádo do školy. Strašně špatně se s tím srovnáváme. Museli jsme vyhledat i psychologickou pomoc pro děti ze třídy, měl tam spoustu kamarádů. Některé z dětí prožily špatnou noc a bude důležité, abychom s nimi pracovali i v dalších dnech, aby tu zprávu dokázaly přijmout a s Adamem se rozloučit,“ řekla Deníku ředitelka školy Alena Linhartová, na které bylo vidět, jak ji tragická zpráva hluboce zasáhla. Dodala, že ve škole bylo zřízeno pietní místo, kde se ráno sešla celá třída, aby zavzpomínala. Chodí tam i další žáci. „Je nám strašně líto, co se stalo. Nedokážeme si to vysvětlit. Tatínek se o něj staral, pravidelně navštěvoval školu, se synem bruslil, jezdil na kole. Nebyl důvod si myslet, že něco nefunguje. Muselo dojít k velkému zkratu,“ myslí si Linhartová.

Podobný názor sdílejí lidé i v obci nedaleko Nýrska, kde se tragédie stala. Muž tam žil se synem a jeho prarodiči v rodinném domku. O chlapce se sám staral už od jeho tří let, od doby, co zemřela jeho matka. „Je to strašná tragédie. Policisté tu v úterý byli od rána až do půl čtvrté odpoledne. Podrobnosti neznáme, víme jen, že syna ubodal a pak skočil z okna. Muselo to být hnutí mysli, jinak si to neumím vysvětlit. Říká se, že byl psychicky nemocný,“ svěřila se žena ze sousedství, která byla jedním z mála obyvatel ochotných se o neštěstí bavit. „Vůbec si to nedokážeme vysvětlit. Nechtěla jsem tomu ani věřit, zasáhlo to celou vesnici,“ dodala další obyvatelka.

Muž podle informací Deníku ubodal syna nožem v úterý dopoledne, pak se sám pořezal a skočil z okna. Nebylo to vysoko, ale dopadl tak nešťastně, že se těžce zranil. „Letecky byl transportován na akutní příjem Fakultní nemocnice Plzeň,“ informovala mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová nechtěla včera odpoledne stav pacienta komentovat. Podle zjištění Deníku je stále kritický.

Policie pouze potvrdila, že při násilném činu zemřelo dítě a že krajští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy. „V nejbližších dnech nebudeme k případu poskytovat bližší informace,“ řekla ve středu policejní mluvčí Pavla Burešová.