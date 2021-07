Plavci z Domažlicka se blýskli na 10. Evropských hrách handicapované mládeže do 26 let. V silné konkurenci získal Michal Knopp stříbrnou a bronzovou medaili, Alžběta Suchá nakonec po dramatickém boji skončila těsně pod stupni vítězů.

Alžběta Suchá z Domažlic a Michal Knopp z Horšovského Týna se blýskli na 10. Evropských hrách handicapované mládeže do 26 let. | Foto: Mona Buryová

Do soutěže, která se konala v Brně, se přihlásilo 750 účastníků ze 14 evropských zemí. „V kvalifikačních rozplavbách si Michal pohlídal postup do finále z prvního místa v kategorii prsa a z druhé pozice v kategorii znak. Bětka se dostala do finále z pátého místa v disciplíně prsa,“ sdělil Michalův otec Marek Knopp, který s nimi na soutěže jezdí. Připomněl, že oba závodníci měli tentokrát velmi ztížené podmínky. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru totiž nemohli trénovat, protože byly zavřené bazény.