Trať povede stejně jako v minulých letech nejen centrem města, ale také areálem Škodovky, Borským parkem a podél řeky Radbuzy. Celý závod blíže přiblížil Milan Kosař, ředitel Korporátní komunikace a marketingu Škody Transportation, která závod pořádá.

Milan Kosař, ředitel korporátní komunikace a marketingu Škody Transportation.Zdroj: Škoda TransportationJaký bude letošní závod? Ovlivní ho nějak covidová opatření?

Letošní termín závodu jsme se rozhodli posunout o několik dní dříve. Jednak proto, aby bylo tepleji a také z důvodu, že původní termín kolidoval se státním svátkem, kdy lidé odjíždějí na výlety a přišli by tak o možnost si zazávodit. A důvod, proč celou tuhle akci organizujeme, je jednoduchý. Máme prostě rádi sport, věříme, že je výborným lékem na spoustu neduhů dnešní doby a nedílnou součástí zdravého životního stylu. Závod zvládne opravdu každý. Pro ty, kteří se necítí na celých 21 kilometrů, jsou opět připravené i štafetové běhy – buďto 2×10 kilometrů nebo 4×5 kilometrů. Startovné se pak liší podle toho, jaký běh si vyberete a také, v jakém termínu si registraci zakoupíte. Lidé si budou moci vyzkoušet i kratší rodinné běhy, ti nejmenší pak dětské běhy. Samozřejmě nejde o to být nejrychlejší, ale spíše užít si závod a Plzeň jako takovou. Na trati bude každých pět kilometrů zajištěné občerstvení. Úschovna zavazadel a šatna bude dostupná v den závodu od 8 do 16 hodin.

Trať bude stejná jako každý rok?

Ano. Startuje se na náměstí Republiky, kde je také cíl závodu. Trasa je unikátní tím, že vede kompletně celým areálem Škodovky, který je za normálních okolností pro veřejnost nepřístupný. Myslím si, že rozhodně stojí za to zkusit si proběhnout Škodovku jako „hada“. V létě je tady sice možnost projet si areál vlakem v rámci akce Industry Open, ale z toho cestující nemohou vystoupit a projít si ho celý. Trať vede i parkem, takže i po travnatých cestách. Běžci se tak nemusí obávat, že by běželi jen po asfaltu.

Bude možné zúčastnit se před závodem nějakých tréninků?

Pravidelně před samotným závodem organizujeme bezplatné tréninky pro začátečníky i zkušenější. Tentokrát je na závod možné se připravit s běžcem Jiřím Maškem a jeho týmem plzeňských Tempo Makers, takže je určitě možné se na soutěž dobře dopředu připravit. Jiří není jen trenér, ale i uznávaný vodič největších závodů v tuzemsku i zahraničí. Tréninky jsou různě zaměřené, ať už na běhání v terénu nebo po asfaltu na rovince.

Jaká bývá návštěvnost závodu?

V předchozích letech jsme měli návštěvnost zhruba 2000 startujících napříč kategoriemi, což si myslím, že je velmi pěkné číslo. Řekl bych, že na Plzeňsku jde o jeden z největších závodů vůbec. V loňském roce už sice do návštěvnosti zasáhl koronavirus, běžců bylo asi kolem 1000, ale i tak jsme byli moc rádi, že si lidé mohli vůbec zasoutěžit. Loni jsme vlastně byli posledním závodem, který se mohl uskutečnit. Týden po běhu přišel lockdown. Na startu museli mít loni běžci nasazené respirátory, muselo se startovat v pětiminutových intervalech a bylo nutné dodržovat řadu dalších hygienických opatření. Tím, že nebyl hromadný start, měli běžci možná trochu ztížené podmínky, protože když před sebou nevidíte nejrychlejšího běžce, tak se asi vybičujete hůře, než když se mu snažíte pořád „šlapat na paty“. Letos to zatím vypadá, že závod proběhne bez jakýchkoliv omezení. Stále počítáme s hromadným startem a věříme, že se bude startovat bez respirátorů.

Kolik běžců už se letos na závod přihlásilo?

Zatím máme registrovaných kolem 700 běžců. Většina lidí se však hlásí týden až dva před samotným závodem. Obzvláště v této nelehké době, kdy lidé neví, co se bude dít, si většinou registraci nechávají až na poslední chvíli. Možnost zaregistrovat se na některý ze závodů bude možné i na místě v den akce, tedy v neděli 12. září.