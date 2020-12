Plzeň má schválený rozpočet. V roce 2021 chce pokračovat ve velkých investičních akcích, jako je například stavba centra TechTower na Světovaru či výstavba bytů v Zátiší.

Vizualizace technologického centra TechTower. Jeho stavba je jednou z velkých investičních akcí, které jsou v rozpočtu Plzně pro rok 2021. | Foto: MMP

Krajská metropole plánuje v příštím roce vydat z městské kasy 7,5 miliardy korun. Peníze poputují do řady oblastí a jsou určeny na provoz i investice. Na investice by mělo být vynaloženo celkem 2,17 miliardy korun, o rok dříve to bylo 2,5 miliardy. Na straně příjmů pak město počítá s 5,6 miliardy korun.