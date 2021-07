Město návrh prověřilo po technické i ekonomické stránce, a porovnalo jej s variantou čistit vodu z řeky ve své vlastní čistírně odpadních vod v Jateční ulici. Nakonec se vedení krajské metropole přiklonilo k variantě bez zapojení zařízení z areálu teplárny a společnosti poděkovalo za vstřícnost.

„Obě varianty byly v horizontu deseti let cenově srovnatelné. Varianta města pro čerpání vody z Berounky a využití naší čistírny je o něco levnější a je plně pod kontrolou města. Považujeme ji proto za výhodnější. Nicméně velmi děkujeme společnosti Plzeňská teplárenská za možnost zvážit i tuto variantu,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Potvrzuji informaci pana náměstka Šindeláře, že obě uvedené varianty jsou si velmi investičně i provozně podobné. Chápeme a akceptujeme rozhodnutí města Plzně. I nadále jsme připraveni, v případě, že by Plzeň změnila svůj postoj, tuto smysluplnou investici připravit a realizovat,“ uvedl za Plzeňskou teplárenskou její obchodně technický ředitel Jakub Vojta.

Hladina Velkého boleveckého rybníka už kvůli suchu klesá několik let. Město proto letos rozhodlo, že do něj doplní vodu z nedaleké řeky Berounky. Předtím, než se přečerpá do víc než padesátihektarového rybníka, projde přečištěním. Na doplnění vody z Berounky má Plzeň už i předběžný příslib správce vodního toku, tedy Povodí Vltavy. Mohla by odebírat vodu v množství do 20 litrů za sekundu s výjimkou nízkých vodních stavů. Město tak předpokládá odběr v profilu řeky nad čistírnou a možnost čerpat 270 dnů v roce. Při množství 20 litrů za sekundu by se měsíčně mohlo načerpat do rybníka kolem 52 tisíc metrů krychlových vody, což by znamenalo zvednutí hladiny o zhruba 11 centimetrů.

Podle Pavla Šindeláře se investice do projektu odhaduje na zhruba 30 milionů korun. Do konce října letošního roku má být hotová projektová dokumentace, rybník by se mohl začít doplňovat vodou z Berounky v druhé polovině roku 2022.