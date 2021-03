Epidemická situace v souvislosti s onemocněním covid-19 se v Plzni i v celém kraji poslední týdny zhoršuje. Roste počet vážných případů nejen ve Fakultní nemocnici Plzeň, ale i v dalších zdravotnických zařízeních. Téměř 80 procent lidí, kteří nově onemocní, se nakazí rychle se šířící britskou mutací koronaviru.

Plzeň, Bolevecký rybník, pláž Ostende. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Policie proto zesílila kontroly zaměřené na dodržování protiepidemických opatření, a to zejména v místech, kde se shromažďuje větší množství lidí, jako například v rekreační oblasti Boleveckých rybníků. A právě kolem Boleveckých rybníků to v sobotu odpoledne vypadalo, že si Plzeňané vzali výzvu vedení města i Městského ředitelství policie Plzeň, která apeluje na osobní zodpovědnost a ohleduplnost občanů, k srdci. Oproti uplynulému víkendu, kdy se v okolí Velkého boleveckého a Šídlovského rybníka shromažďovaly početné skupiny lidí, a to zejména v okolí stánků s výdejními okénky, návštěvníci tentokrát dodržovali předepsané rozestupy, měli roušky nebo jiné ochrany obličeje. Navíc jich bylo ve srovnání s minulou sobotou skutečně poskrovnu.