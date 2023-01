Zpráva o závažném případu děsivé vraždy se mezi plzeňskými bezdomovci rychle šíří. Obavu z toho, že další obětí neznámého sadisty by mohl být opět někdo z nich, nijak neskrývají.

„Jo, vím o koho jde, asi dvakrát jsem ho potkala, ale nějak víc jsem ho neznala. I když dveře máme na zámek, tak se bojíme,“ přiznává Helena z provizorního příbytku nedaleko plzeňské teplárny. Osobně znal pravděpodobnou oběť s přezdívkou Čobol pětatřicetiletý Standa, který obývá se svojí družkou drážní domek u trati nad Jateční ulicí v Plzni na Doubravce. Právě tam se s Čobolem poznali. „Potkávali jsme se tu, je to strašná smrt. Ale cítím se bezpečně, protože tu s námi bydlí i Ronin,“ a hladí po hlavě vzrostlého staforda. „Doufám, že jeho štěkot každého včas varuje,“ dodává.

Bojí se i čtyřicetiletý Marek přežívající v provizorním přístřeší na Lopatárně. Žije tam společně se dvěma dalšími kumpány, ale ani to je strachu z neznámého vraha nezbavuje. „Obavy máme všichni. Přes den se nebojíme, to se ubráníme, ale co v noci, když všichni usneme? To pak stačí jen chvilka…“ nedokončuje větu Marek. Ani nemusí, strach je mu vidět na očích.

Zprávu o nálezu bezhlavého těla v řece zaznamenala i pětačtyřicetiletá Pavlína, která si zřídila příbytek pod mostem přes řeku Úslavu. „Nejdřív jsem si myslela, že to je legrace, ale pak mi to tamhle kolega potvrdil,“ ukazuje přes rameno. „Je to hrůza.“

Opodál sedí pod mostní konstrukcí padesátiletý Petr. I ten o vraždě ví, ale víc informací nemá. Zato má bohaté zkušenosti s některými agresivními lidmi z podobného prostředí. Zatím to prý vždy skončilo jen u hádek a slovního napadání. „Samozřejmě se bojíme. Co se týče toho mrtvého, neznal jsem ho osobně, ale určitě se vzájemně víc hlídáme. Sebe i naše věci,“ přiznává a dodává: „Musíme být teď prostě ostražitější.“

Nález těla v Berounce připomněl i některé starší plzeňské případy. Stejná řeka vyplavila v roce 2010 rozřezané části těla oběti, které do vody hodil vrah Luděk Zlámal nebo rok 2018, kdy zabil bezdomovec Martin Pitner mačetou svého známého.

Další dvě úmrtí bezdomovců v poslední době v Plzni měla za příčinu sebevraždu a předávkování drogami.