Svého tátu Davida už nikdy neuvidí Kubík a Davídek z Příchovic na jihu Plzeňska. Spolu s dalšími dvěma lidmi zemřel při úniku chemických látek v čistírně odpadních vod v Plzni. Na pomoc dětem i jejich mamince Janě vznikl transparentní účet, kam již lidé přispívají. Pomoci se dostalo i pozůstalým po dalších dvou obětech.

Účet založil trenér

„Hned, jak jsme se o neštěstí dozvěděli, bombardovali mě lidé, ať coby obec účet založíme. Něco podobného měli v úmyslu i další. Nejrychleji ale zareagoval Marek Frána, který Kubíka a Davídka, chlapce ve věku osm a deset let, trénuje na házené. Jsou tam skvělá parta. Transparentní účet, který samozřejmě musel projít schvalovacím řízením, založil krátce po tragédii,“ řekla Deníku starostka Příchovic Pavlína Nohavová s tím, že ona sama projednala účet s rodinou, jíž je obec připravena pomoci, kdykoli to bude potřebovat. „Maminka dělá na směny v nemocnici, takže to nebude mít vůbec jednoduché,“ dodala starostka.

Účet je zřízen u Komerční banky a má číslo 123-4514080237/0100. Sto tisíci přispěla i obec.

Rodinám zaměstnanců, kteří nepřežili únik jedovatých látek, podala pomocnou ruku i firma SUEZ, jež čistírnu provozuje. „Pozůstalým jsme již pomohli, a to formou finančních darů. Byla to okamžitá pomoc v jejich tíživé situaci,“ uvedla mluvčí SUEZ Kateřina Kodadová. Konkrétní částky specifikovat nechtěla, ale řekla, že jsou v řádech desetitisíců korun.

Linka zatím stojí

Neštěstí se stalo v pátek 18. června v čistírně odpadních vod v Plzni-Skvrňanech. Při zpracování kapalných odpadů unikly siřičitany a sirovodík. Zasaženo bylo celkem sedm lidí, tři z nich (ročníky 1989, 1980 a 1975) v nemocnici zemřeli.

Co přesně se stalo, je stále předmětem šetření – policie i samotné firmy. „Případ si převzali krajští kriminalisté. Byly zahájeny úkony pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Veškeré okolnosti prověřujeme, ve věci budou vyžádány znalecké posudky,“ řekla Deníku krajská policejní mluvčí Ivana Jelínková. „Zatím probíhá stále interní vyšetřování. To spěje k závěru. Pokud nám policie umožní sdílet výsledky, určitě je zveřejníme,“ přislíbila Kodadová a dodala, že linka je zatím stále uzavřená a v nejbližší době se její zprovoznění neočekává. „Nespustíme ji do doby, dokud si nebudeme jisti, jaká byla příčina, a nepřijmeme na základě toho opatření,“ uvedla Kodadová.