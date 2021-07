Mimo jiné odklízejí sutiny ze zdevastovaných domů a dalších objektů. „Děláme vše, co je třeba. Je to tady jako po válečném bombardování,“ hodnotí velitel dobrovolných hasičů Petr Vejvančický.

Osobně už zasahoval při povodních v roce 1997 i 2002. Teď vyrazil se třemi kolegy pomáhat znovu. „Střed Moravské Nové Vsi je totálně zničený, zhruba o pět set metrů dál jsou ulice relativně dobré, nepoškozené, jako kdyby se v nich normálně žilo,“ popisuje situaci.

Do moravského městyse vyrazili dobrovolní hasiči z Poběžovic v noci z neděle na pondělí. „Po příjezdu nás rozdělili do skupin a hned jsme se pustili do práce. Jeden tým rozebírá střešní konstrukce a přikrývá je plachtami, aby baráky ještě nevyplavila voda, kdyby pršelo. Druhá část nakládá poškozené věci do kontejnerů,“ líčil v pondělí. Včera už byla čtveřice dohromady a všichni uklízeli kolem tamější mateřské školy. „Vytvořily se tady provizorní skládky, kde jsou sutiny a věci, které už se nedají používat. Ty se postupně vyvážejí,“ doplňuje.

V zápřahu je velitel i jeho kolegové od ranních sedmi hodin do večerních jednadvaceti. Nejvíce jim práci ztěžuje počasí, protože panují tropické teploty. „Kluci, co pracují na střechách, musejí mít kompletní výbavu, takže zásahové obleky a helmu. Je v tom dost horko. My ostatní jsme na tom lépe, ale stejně se při pauze hned schováváme do stínu,“ říká. Dodává, že po téměř celém dni na sluníčku jsou pořádně utahaní. „Odpočineme, nabereme sílu a jedeme nanovo. Práce je tady ještě na dlouhou dobu,“ myslí si.

Do Moravské Nové Vsi vyrazili první hasiči z Plzeňského kraje už minulý pátek a v lokalitě se střídají. Aktuálně je na místě 15 profesionálů a 28 dobrovolníků, včetně jednotek ze Všerub či Poběžovic. „Od lidí často slýcháme, že jsou nám vděční, a děkují nám. Nemáme moc čas to vnímat. Snažíme se být hlavně užiteční a makat,“ uzavírá.