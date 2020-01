Přímo na ochozu Černé věže na klatovském náměstí propadla vášni dvojice turistů. Při milování je ale přistihl kastelán, který je nemilosrdně vyhnal pryč. Ne, nelekejte se, na známou památku nezavítali žádní úchylové, ale točila se tam jedna ze scén nového českého filmu Tady hlídáme my. Tato komedie je úzce spjata se Šumavou a představí se v ní řada známých herců.

ZDOLALI 226 SCHODŮ

Natáčecí den odstartoval scénou na náměstí, pak už přišlo na řadu natáčení na věži, které nebylo žádná legrace. Herci, jimiž byli Lukáš Vaculík a Jitka Ježková coby zamilovaná dvojice a Václav Vydra coby kastelán, museli stejně jako členové štábu a komparzisté zdolat 226 strmých schodů, aby se dostali nahoru. Vydra na Černé věži hýřil humorem, Deníku ale přiznal, že ve skutečnosti by tam průvodce dělat nechtěl. „Je to taková menší Petřínská rozhledna. Chodit ty schody denně, a to ještě několikrát, to bych nemusel,“ svěřil se Vydra, jenž se nahoru vyšplhal i se svými dvěma psy, kteří mu dělali společníky při natáčení.

Herci to na namrzlém úzkém ochozu vysoko nad náměstím neměli vůbec lehké. „Fouká tam silný vítr a mrznou uši,“ varoval komparzistky Vaculík, když se po jedné z klapek vrátil na chvilku do věže.

Pro jeho filmovou lásku Jitku Ježkovou bylo natáčení v Klatovech hodně specifické. „Můj muž se v Klatovech narodil, já tady mám rodinu. Jezdím sem pravidelně, ale přímo v Klatovech natáčím poprvé v životě. Jsme tu ale jen dnes, jinak točíme na Šumavě,“ řekla Deníku známá herečka. Prozradila také, že její postava Julie doznala oproti prvnímu filmu změn. „Rezignovala na svoji vědeckou kariéru, stala se z ní provozovatelka penzionu. A má nového muže,“ prozradila Ježková.

Natáčení bylo náročné i pro skupinu komparzistek představujících turistky na věži, i tak si ho ale užívaly. „Je to nádherný zážitek, herci jsou sympatičtí. Už se těším, až bude film v kinech, vyrazíme s celou rodinou,“ svěřila se Dana Štaubertová z Klatov.

FILM PLNÝ PSŮ

„Celovečerní rodinná komedie s názvem Tady hlídáme my volně navazuje na film Tady hlídám já, který jsme vyrobili v roce 2012,“ informovala Deník producentka filmu Beatriz Šajmovičová. Režisérem filmu je Juraj Šajmovič, za kameru se postavil Vladimír Holomek, který to na Šumavě výborně zná, neboť byl kameramanem i úspěšného seriálu Policie Modrava. Kromě výše uvedených herců se v komedii představí i Veronika Divišová, Nela Boudová, Pavel Nový, Roman Skamene, Klára Jandová, Martin Maxa a mnozí další. Natáčí se na Šumavě, a to nadvakrát – teď v lednu a poté se na Kašperskohorsko filmaři vrátí v červnu. Značný prostor na plátně dostanou i zvířata. „Kromě jezevčíků budou k vidění i další psí plemena, takže milovníci psů se mají na co těšit,“ prozradila Šajmovičová. Rozpočet snímku je 20 milionů korun, premiéru v kinech by měl mít v prosinci 2020 nebo lednu 2021. V plánu je ale i „předpremiéra“ na Šumavě, v Kašperských Horách nebo Sušici.