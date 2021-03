Pňovanský most - jedna z největších turistických atrakcí regionu, nedávno zrekonstruovaný most na lokálce z Pňovan do Bezdružic, který vede nad Hracholuskou přehradou, vlastně rozděluje dva okresy - jižní strana je v okrese Plzeň-sever a v katastru obce Pňovany, severní strana v okrese Tachov, v katastru obce Erpužice. Most je hojně navštěvovaný, vede po něm lávka pro pěší, ale teď by jej tedy správně neměl nikdo přecházet, mohou na něj vstoupit pouze Pňovanští a Erpužičtí, ale nesmějí jet celý přejít.

Pňovanský most na přelomu února a března.Zdroj: Deník / Jiří Kohout