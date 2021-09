Lety Zeppelin ZF lze pozorovat na FlightRadar24, který ukazuje polohu vzducholodi na mapě v reálném čase. Stačí do aplikace zadat identifikační číslo „DLZNT“ přidělené vzducholodi ZF.

Přílet Zeppelinu do České republiky je velkolepá událost. Vzducholoď je delší než největší osobní Airbus a může na palubu vzít jen deset lidí. Vznáší se pomocí motorů a heliového balónu a může stát ve vzduchu na místě stejně jako helikoptéra. Tento víkend ji můžete spatřit nad českými městy (Praha, Plzeň, Klášterec nad Ohří, Stará Boleslav a Jablonec nad Nisou).

Největší vzducholoď na světě ZF Zeppelin letěla v pátek z Prahy směrem do Plzně a následně do Klášterce nad Ohří.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.