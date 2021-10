Policie dále k případu uvedla, že se na ni obrací mnoho dobrovolníků, kteří by chtěli při pátrání pomoci. "Moc děkujeme za zájem i iniciativu, nicméně v současné době máme v terénu dostatečný počet sil i prostředků," doplnila mluvčí PČR Pavla Burešová. Podle policie zmizení dívenky nesouvisí s trestným činem.

"V současné době pátráme spolu s kolegy z Německa po pohřešované osmileté dívce, a to v okolí Čerchova na Domažlicku. Do akce jsou momentálně nasazené všechny dostupné síly a prostředky, včetně letecké podpory, a hledáme s maximálním nasazením," informovala v neděli před devátou hodinou večerní policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Do pátrací akce se zapojily desítky hasičů i policistů. U Čerchova hledají od nedělního večera osmiletou Julii Sleegers z Německa. Pátrání pokračuje i v pondělí ráno.

