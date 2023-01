„S pletením jsem začal poměrně pozdě, ale už je to vlastně dvacet let. A mně je osmašedesát. Naučil jsem se to hlavně podle internetu, ale něco jsem odkoukal i od jiných košíkářů,“ říká osmašedesátiletý vitální důchodce. Kromě pletení totiž chová i kozy, vyrábí kozí sýry a stará se o zahrádku. Dříve jezdíval ukazovat výrobu pomlázek nebo píšťal dětem do plzeňského Národopisného muzea, ale nyní plete už jen doma.