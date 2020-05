Při rekonstrukci bylo objeveno lahvové pivo Světovar z plzeňského pivovaru a u něj vzkaz, který zanechali tři kamarádi. „Pivo v současné době je chutné a dalo by se říci, že přímo vynikající. V tomto roce zatím držíme prvenství ve spotřebě piva. Jelikož nás Bavoráci neustále dohánějí, je nutné i v budoucnu neustále zvyšovat spotřebu piva. Ceny světoznámého plzeňského piva – desítka 2 Kčs, dvanáctka 3,9 Kčs. … Jelikož doufáme, že tento dopis bude nalezen podobným ctitelem piva, necháváme jednu flašku jako vzorek,“ napsali v dopise datovaném 31. 5. 1975 kamarádi podepsaní jako Máňa, Venca a Strom.

Díky síle sociálních sítí se podařilo brzy zjistit, že za přezdívkami se skrývají Josef Säckl, Luboš Tomek a Václav Koša. „Tehdy jsem měl krátce po vojně, bylo mi 21 let. My jsme tam dělali trezor na malorážky a když jsme končili, napadlo nás, že tam necháme pivo a vzkaz. Schovali jsme to při zednických pracích ke schodům. Ještě jsme si říkali, že to bude legrace, až to někdo najde za 10, 15 let. Nikdy by nás nenapadlo, že to bude trvat skoro půl století. A že ten nález bude mít takový ohlas,“ řekl Deníku Václav Koša. Dodal, že objevu „pivního pokladu“ se dožili jen on a Luboš Tomek, který nyní žije v Praze, třetí z party, Josef Säckl, zemřel zhruba před rokem.

O tom, jak s nálezem naloží, město teprve rozhodne. „Až se ještě více uvolní omezení, rádi bychom se potkali jak s oběma pány, kteří tehdy zanechali vzkaz, tak i s nálezci, kteří se snaží vrátit život chátrajícímu domu. Líbilo by se mi, kdyby se to mohlo odehrát v kulturním centru, kam by byli pozváni i občané a mohli bychom si popovídat a zavzpomínat na minulost tohoto u nás velmi známého domu,“ uvedla starostka Města Touškova Iveta Zajíčková. Dodala, že na tomto setkání by se mělo i rozhodnout, zda si nález ponechají jeho objevitelé nebo ho věnují městu.