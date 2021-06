Dne 2. června 1991 zmáčknutím tlačítka zvedl tehdejší německý kancléř Helmut Kohl návěstidlo a symbolicky tak otevřel vjezd do vlakového nádraží Alžbětín, které bylo během komunistické vlády uzavřeno.

„Pro nás to byl ohromný krok, byl jsem u toho s kolegou bývalým starostou města Bavorská Ruda Josefem Gabrielem, měl přijet i pan prezident Václav Havel, ale byl zde předseda vlády Petr Pithart a za německou stranu Helmut Kohl. Byla to ohromná událost. Lidé byli zde v Alžbětíně a pak jel vlak do Železné Rudy, kde bylo, jak zde bylo řečeno, dvacet tisíc lidí. Otevřelo se pro nás nádraží a předtím i hranice, takže jsme se mohli scházet a začalo nové období,“ řekl tehdejší starosta Železné Rudy Alois Janďura, který se dostavil na stejné místo i pro třiceti letech.

Připomněl, že podobnou dobu jsme prožívali i nyní, kdy byly kvůli koronaviru zcela uzavřené hranice a opět se lidé z obou stran nemohli scházet.

Důležitá spolupráce

Současný starosta Železné Rudy Filip Smola vyzdvihl spolupráci s Bavorskou Rudou a přál si, aby už nikdy nenastalo období železné opony, ani uzavírání hranic kvůli epidemii. „Pro nás byl dnešek moc významný a jsme rádi, ze jsme mohli setkání nakonec uspořádat. Obnovení provozu nádraží v Alžbětíně bylo jedním z velkých symbolů otevření hranic. Je tedy co slavit. Zároveň si musíme vážit svobody a skvělých sousedských vztahů s našimi německými přáteli. Věřme, že železná opona se již nikdy nespustí,“ uvedl Smola.

Zemská radní okresu Regen Rita Röhrl rovněž zdůraznila důležitost spolupráce a rozvíjení přátelských vztahů na obou stranách hranice.

Stejný pohled měla i radní Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání Marcela Krejsová. „Spolupráce mezi Bavorskem a Plzeňským krajem je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a jsem přesvědčena, že se bude dále prohlubovat a zvláště v oblasti cestovního ruchu si máme vzájemně co nabídnout. Naše spolupráce je naprosto přirozená a logická, protože jsme nejbližší sousedé,“ uvedla Krejsová.

Náměstek hejtmanky a starosta Klatov Rudolf Salvetr poděkoval německé straně, která projevila obrovskou snahu pomáhat Čechům v této nelehké době.

Vzpomínkové setkání pokračovalo diskuzí u kulatého stolu, kde se mimo jiné hovořilo o přeshraničních projektech a budoucí spolupráci.

40 let opuštěné

Společné hraniční železniční česko-bavorské nádraží Železná Ruda – Eisenstein bylo postaveno v letech 1876 až 1877. 3. září 1953 byl zrušen železniční přechod Železná Ruda – Alžbětín, budovu i kolejiště rozdělil plot z ostnatého drátu a nádraží bylo téměř 40 let opuštěné. Začátkem 90. let 20. století bylo nádraží opraveno Českými drahami.