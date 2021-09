Po mimořádném úspěchu červencové předpremiéry Prvok, Šampon, Tečka a Karel připravil tak Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest společně s Bontonfilmem a Městem Plzní na závěr léta další exkluzivní předpremiéru. Film o plzeňském rodákovi Karlu Gottovi, který byl sice loni uveden na Finále v Plzni, ale do běžné distribuce už se dostat nestihl, diváci zhlédnou na původním panoramatickém plátně.

Předpremiéry v amfiteátru v Plzni na Lochotíně za účasti režisérky Olgy Malířové Špátové se před svým uvedením do kin dočká v sobotu 18. září od 19 hodin dokumentární snímek Karel.

