Oslovené MŠ posílají dětem úkoly mailem, on-line výuka je u tak malých dětí podle učitelek nesmyslná.

Učitelka Veronika Zemanová z MŠ v Kralovicích Deníku řekla, že děti obdržely pracovní listy s praktickými úkoly. „Předškoláci dostali pohádku, kterou jim rodiče přečtou, k tomu si mají vybarvit omalovánky. Nebo třeba mají s maminkou upéct bábovku pro babičku. Kdo bude chtít, může se pochlubit fotkou, až se sejdeme ve školce,“ popsala Zemanová s tím, že on-line výuka je u těchto dětí zbytečná. „Nechceme děti tlačit, aby v předškolním věku seděly u počítače, a navíc si myslím, že by to pro ně bylo velice náročné,“ poznamenala.

Podobný postup zavedli také v mateřské školce v obci Dýšina na Plzeňsku. „Dětem dáváme úkoly s tím, že jsme vytvořili skupinu na Whatsappu, kam mohou posílat fotky toho, co dělaly,“ informovala učitelka Simona Trkovská.

Podle Trkovské je on-line výuka nesmyslná. „Děti mají mít v tomto věku hlavně prožitkové učení. Mají vše zažít a mají být venku. Usadit děti k počítači je hloupost,“ míní Trkovská.

Zároveň dodala, že pro předškoláky je nejdůležitější jít s rodiči ven do přírody, aby měli zážitky. „Striktní výuka je v tomto případě k ničemu,“ upozornila.

Trkovská rovněž vnímá u rodičů předškoláků obavy z distanční výuky, pokud by školy zůstaly zavřené i s nástupem dětí do prvních tříd. „Mají velké obavy, že nezvládnou distanční výuku. Nemají zkušenosti s tím, jak děti učit číst či psát,“ uzavřela.

Učitelka Martina Rambousková z mateřské školy v Žihli se v současné době s předškoláky zaměřila na období masopustu. Toho, že by byli předškoláci ve skluzu, se neobává. „Od září jsme fungovali normálně a měli plný počet dětí, nikdo nemarodil. Předškolní výuky se tak děti nabažily opravdu z plna hrdla. V tomto období už by to bylo jen takové dolaďování,“ informovala.

Varovala však, že až se budou děti do školek vracet, bude potřeba s nimi cvičit hygienické návyky či převlékání.

Michaela Matoušková z Dobřan má dceru v předškolním věku a úkoly pro ni dostává mailem. „Obdržely jsme látku na tři týdny. Obsahuje malování či básničky. Do školky pak můžeme poslat to, co dcera vytvořila,“ uvedla Matoušková.