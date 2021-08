Stažení vojsk z Afghánistánu mělo být pozvolné, říká plzeňský lékař a zastupitel Marcel Hájek (55), který tuto muslimskou zemi pracovně navštívil celkem šestkrát. V letech 2006 až 2008 tam byl jako lékař na dvou vojenských misích, které vždy trvaly přes půl roku.

Marcel Hájek v roce 2009Zdroj: DENÍK/Vlastimil LeškaHájek považuje rychlý a úplný odchod armád USA a NATO za nesmysl. Mocnosti by podle něj měly zaručit, že bude situace v Afghánistánu klidná. „Dle mého názoru měli vojáci opustit například jen určité provincie, dohodnout si s OSN nějaké kontrolní mechanismy, případně tam vyslat armádu OSN, která by měla obranný a kontrolní charakter,“ vysvětlil.

Lékař zároveň uvedl, že současná situace v Afghánistánu dokazuje, že předchozích dvacet let bojů a pomoci bylo zbytečných. „Stálo to mnoho lidských životů, miliardy a miliardy dolarů, vojáci odjížděli od rodin. Má to mnoho dalších důsledků. Pomohli jsme tam spoustě lidem, ale ten výsledek bohužel není žádný. Z celé té akce to dělá směšnou věc. Teď totiž musíme dát za pravdu lidem, kteří říkali, ať tam armády nevstupují, protože s tím nic neudělají,“ okomentoval. „Je hrozné, že tam Talibán po tom všem nastoupí k moci bez boje. Obyčejní lidé se nemohou bránit, nemají žádné zbraně. Nehledě na to, že se bojí o své životy, tak raději začnou spolupracovat, afghánské ozbrojené síly jsou patrně slabé,“ dodal.

Pokud by situace ohledně Talibánu eskalovala dál, nabízí se dvě možnosti. „Mocnosti mohou zemi izolovat a prohlásit ji za centrum světového napětí. Pokud se však problémy přelijí do euroamerického prostoru, je dle mého názoru možné, že se tam Američané a NATO vrátí. Když se podíváme na tamní nadvládu Talibánu před dvaceti lety, je jasné, že se jeho činnost v Evropě a Spojených státech odrazila teroristickými útoky. O tom už dnes není pochyb,“ řekl Hájek.

Připomněl také, že problémem je vojenská technika, kterou tam armády ponechaly. „Dnes už se nevyplácí ji převážet zpět. Odbojné jednotky Talibánu ji začaly využívat, což je velký průšvih,“ poznamenal.

Lékař taktéž zmínil, že je nyní potřeba pomoci lidem, kteří s armádami spolupracovali, hrozí jim totiž smrt. „Těmto lidem musíme pomoci, bylo by nemravné, kdybychom se o ně nepostarali. Když jsem v Afghánistánu končil, pomohl jsem rodině lékaře, který trvale pracoval pro českou nemocnici. Jeho manželka pracovala jako překladatelka a učitelka cizích jazyků. Měli čtyři děti. Tento doktor přesunul rodinu nejprve do Pákistánu a já jsem poté zařizoval přes ministerstvo zahraničí jejich přesun do České republiky. U nás se stabilizovali a lékaři uznali francouzský diplom v Kanadě. Dnes žijí v Quebecu a píší mi, že děkují za záchranu života,“ vyprávěl.

Podle Hájka by bylo velkou chybou si myslet, že v Afghánistánu vznikne demokracie podobná té, jakou máme v Evropě. „Afghánci přemýšlejí zcela odlišně než my. Tam by měla být snaha alespoň o to, aby to byl klidný stát. Domnívám se, že tohle byl unáhlený krok prezidenta Bidena. Zřejmě to myslel dobře, chtěl jim dát co nejdříve svobodu, ale takhle to prostě v Afghánistánu nefunguje. O něčem takovém by měli rozhodovat stratégové, kteří uvažují dopředu. Lidé jako byl Henry Kissinger nebo Winston Churchill,“ uzavřel.

Lékař Hájek také nesouhlasí s mnohými internetovými diskutujícími. „Často zaznívá, že odsun přece dohodl a zahájil Trump. Aniž bych ale miloval Trumpa, nemohu mu upřít značnou racionalitu a smysl pro strategii ve světové politice. Jeho dohody a plány odsunu vojsk z Afghánistánu neznáme. Troufám si říci, že odchod měl jistě promyšlený. Bidenův zběsilý úprk z Afghánistánu ale bude stát USA dost problémů na 20 let dopředu a také ztrátu důvěry ostatních členských zemí NATO.“