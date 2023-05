Je sobota dopoledne a já dorážím na dohodnuté místo v lesích nedaleko Plas na severu Plzeňska. Právě zde si mě totiž vyzvednou filmaři, kteří mě terénním vozem odvezou do několik kilometrů vzdálené osady, kde se koná třídenní natáčení, o němž vědí jen místní a pár zasvěcenců, jinak je zcela utajené.

Režisér Stanislav Sládeček natáčel v lesích nedaleko Plas nové díly seriálu Ulice. | Video: Deník/Milan Kilián

Štáb TV Nova tu natáčí nové díly populárního seriálu Ulice. A Deník dostal exkluzivní možnost se zúčastnit a potkat se na place s paní Nyklovou (Jaroslava Obermaierová), jejím synem Lumírem (Václav Svoboda) a dalšími.

Hned první zpráva, s níž přijíždí Lucie Urbánková z TV Nova, sice nepotěší, ale ani nepřekvapí. Kvůli předpovědi počasí byla produkce nucena změnit harmonogram natáčení i jeho začátek. Dnes se tak začne oproti plánu točit o hodinu později. Nevadí, aspoň bude čas popovídat si s aktéry během příprav a nebudu je tahat z placu.

Hledání na internetu

Na úvod je samozřejmě třeba zjistit, co přesně v malebné osadě u řeky Střely, jako vystřižené ze starých trampských filmů, vzniká. „Natáčíme tu první díly, které se budou vysílat po letní přestávce,“ prozrazuje vedoucí režisér Stanislav Sládeček a přiznává, že volba tak odlehlé lokality byla záměrem. „Potřebovali jsme izolované místo, kde si hlavní postavy našeho seriálu udělají chlapský dýchánek. Bonusem je, že nás tady nikdo neruší při natáčení,“ směje se a přiznává, že filmování v přírodě, kam štáb Ulice zavítá jen zhruba dvakrát do roka, je mnohem náročnější než v interiéru. „Scénáristé neznají lokalitu, píší v obecné rovině, a my pak přímo na místě musíme konkretizovat, co a kde se bude točit, přizpůsobit se dané situaci,“ vysvětluje a pak už se vydává se dvěma kolegy vyhledat místa, kam bude nejlepší zasadit napsaný děj.

Odchytávám ještě Petru Benešovou, která už je sedm let jednou z lokačních seriálu Ulice, a zjišťuji, jak se vhodná místa pro natáčení hledají. „Vhodné exteriéry hledáme doslova po celé republice. Velká natáčení mimo Prahu máme jedno, dvě do roka. V jihozápadních Čechách to zatím bylo jen jednou, v Kašperských Horách, tam to bylo úžasné,“ vzpomíná a dodává, že co se týče zdejšího natáčení, tak před půl rokem s kolegou dostali zadání od producentů a režisérů. Popsali jim, jak má chalupa vypadat a co se tam bude dějově odehrávat. „Věděli jsme, že to musí být velká klasická chalupa, taková trampská, důležitou podmínkou bylo, že musí jít o samotu. Začali jsme tedy vyhledávat objekty, které budou vhodné pro natáčení. Vybrali jsme ten, který nejvíce vyhovoval. S majitelem jsme domluvili podmínky a vyrazili na první technickou obhlídku,“ popsala Petra, jak se filmaři dostali právě do tohoto malebného koutu západních Čech.

Druhý výjezd za osmnáct let

Prvním z herců, na kterého narážím, je Jaroslava Obermaierová. Ikona seriálu, který vznikl už v roce 2005 a jeho příznivci už mohli vidět bezmála čtyři a půl tisíce dílů. „Kolikátý je to můj natáčecí den v Ulici? To spočítat nedokážu. Ale můžeme to zkusit. Točí se deset měsíců v roce, což je cca čtyřicet týdnů, a každý týden tak dvakrát. A to si vynásobte osmnácti,“ směje se 77letá herečka. Dodává, že natáčení na Plzeňsku je pro ni výjimečné. „Já jsem za ta léta teprve podruhé v exteriéru. Před dvanácti lety jsem byla několik dní v Poděbradech, jinak jsem pořád v bistru, bytě a tak. Takže si to užívám. Díky počasí je to tu příjemné, ale cesta sem je trnitá. Obdivuji ty, co tu mají chaty, že sem každý týden dojedou,“ směje se Obermaierová, která působí velmi optimisticky. Srdečně si povídá se členy štábu, i někteří hodně mladí jí tykají.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Zatímco míří do improvizované maskérny, režisér se vrací z místa vzdáleného 300 metrů od srubu, kde se nachází jedna z dalších lokací na tomto třídenním natáčení. Všichni balí techniku a převáží ji na místo. „Vezměte polarizáky,“ dostávají pokyny technici od hlavního kameramana Marka Jandy.

Rodačka ze Stodu to tu miluje

Než bude vše připraveno, je ještě poměrně dost času, a tak se na dojmy vyptávám Filipa Hornyaka, představitele seriálového Lexíka. „Natáčení venku si užívám, je to lepší než v Praze. Líp se mi tu dýchá, líbí se mi natáčení u ohně, u řeky. Děda má podobnou chatu,“ svěřuje se desetiletý chlapec, doprovázený svojí hereckou koučkou Janou Epikaridis.

To Václav Svoboda alias seriálový Lumír Nykl, který před chalupou usedá na lavičku a přeříkává si text, z natáčení v trochu drsných podmínkách úplně nadšený není. „Natáčení mimo Prahu vždycky stojí za to. Sem je to daleko, šílená cesta, lesem asi 4 km po neskutečných hrbolech, takže než sem dojedeme autem, jsme vyskákaní jako chocholouši. Je tu hodně mušek, štípavých komárů, takže je to tu nádherné,“ směje se a přiznává, že má přírodu rád, ale nesmí se to s ní přehánět.

To jeho seriálová láska, hospodská Kateřina Dubovská, je z natáčení u Střely nadšená. Její představitelka Martina Randová je totiž rodačka ze Stodu na Plzeňsku a nějaký čas žila v Tachově, takže má k západním Čechám vztah. „Já mám tento kraj moc ráda. Zdejší příroda mě dostane vždy do pohody a do klidu. Hrozně jsem se sem těšila, protože nejenže miluji les, ale přímo sem do těchto lesů jsme hodně jezdívali na houby. Jsou to pro mě vzpomínky a moc milé,“ vyznává se Randová, která je v Ulici třetí sezonu. A je z ní nadšená. „Jsou tu skvělí lidé, úžasný štáb, fantastické vedení. Je vidět, že si sebe všichni váží, a to je potom znát na té práci. Když si vážíte práce druhého, ať jde o práci jakoukoli, vždy to může přinést jen něco dobrého,“ je přesvědčena herečka, známá i třeba z Ordinace v růžové zahradě.

Utíkat? To nikdy!

Ale to už se musíme všichni přesunout na místo u řeky, kde padne první dnešní klapka. Kamery už jsou připravené, a tak herci absolvují čtenou zkoušku. Po ní režisér konkretizuje, jak si to představuje. „Václave, tady budeš utíkat,“ ukazuje. „Utíkat? Já? Nikdy!“ říká s vážnou tváří Svoboda, ale pak se rozesměje.

Obermaierová s Randovou odcházejí opodál, kde budou přecházet uzoučkou lávku nad řekou. Ještě zkouška, a pak se konečně jede na ostro. Uplynuly už bezmála tři hodiny od mého příjezdu, a tak je čas se rozloučit, stejně nemohu příliš „provařit“, co přesně se v nových dílech odehraje. Cestou zpět se ještě zastavuji u dvou zpovzdálí přihlížejících místních. „Natáčení jsem si nenechal ujít, je to zpestření. Díval jsem se na to teď, protože v televizi se nepodívám, vůbec ji nemám,“ směje se Milan Rous s tím, že nejde o první návštěvu filmařů v regionu, opodál se natáčela Cesta z města. On už tu toho vůbec pamatuje hodně. „V osmipéráku mě sem poprvé přivezli před 71 lety, když mi byly tři měsíce. Od té doby sem stále jezdím, a už přes třicet let tu žiji,“ uzavírá Rous.