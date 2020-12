Nakonec, jak informoval Rudolf Kramář z generálního ředitelství HZS ČR, byly skleněné přilby, které jsou symbolickým oceněním práce profesionálních hasičů, předány vítězům kategorií individuálně.

Sedmnáctičlenná odborná porota letos vybírala z celkem 68 nominací, bylo jich o 12 více než v loňském roce. Nejvíce nominací se sešlo v kategoriích Zásah roku a Velitel/Vedoucí, shodně po dvanácti nominacích.

Za záchranu života

Jiří Vacek, který pracuje jako velitel čety na profesionální stanici v Tachově, slouží u Hasičského záchranného sboru ČR již od roku 1994. Ocenění získal za záchranu života. "Zachránil život starostovi obce Rozvadov, kterému při pracovním jednání selhaly životní funkce. Ppor. Vacek okamžitě zahájil život zachraňující činnosti, které prováděl až do příjezdu zdravotnické záchranné služby," je uvedeno v hodnocení druhého místa.

"Ocenění si velice vážím. Dozvěděl jsem se o něm prakticky náhodou, ale hodně pro mě znamená," řekl Vacek Deníku. Za svůj pohotový čin byl oceněn také hejtmanem Plzeňského kraje. A ceny už získal v minulých letech společně s kolektivy - za zásah při likvidaci požáru s výbuchem ve skladu propan butanových lahví v Plané a rovněž coby člen SDH Staré Sedliště v anketě Dobrovolný hasič roku.

Bronz za projekt

Hasičům z Plzeňského kraje patří také bronzová příčka v kategorii Projekt roku, a to za projekt nazvaný Implementace smart technologií do zásahové činnosti jednotek požární ochrany HZS Plzeňského kraje. Cenu získali Michal Pathy, Václav Smítka a Pavel Musil. Jak se uvádí v komentáři k ocenění, projekt zahrnuje několik oblastí práce HZS ČR. Soustřeďuje se na spolupráci s výzkumnými pracovišti Západočeské univerzity v Plzni a Správou informačních technologií města Plzně. Předmětem činnosti je zavedení nejnovějších poznatků a technologií do činnosti HZS ČR především s ohledem na bezpečné vedení zásahu jednotek a zvýšení efektivity postupu při likvidaci mimořádných událostí.

V praxi to znamená například použití bezpilotních prostředků pro průzkum a koordinaci činnosti jednotek, vývoj a testování smart zásahových obleků v prostření profesionální jednotky, či aplikaci pro mobilní zařízení pro evidenci zasahujících hasičů.