Zemědělci z 12 podniků ze severního Plzeňska se ve čtvrtek před polednem sešli ve Třemošné, odkud jeli až do Kralovic.

Polcar Deníku sdělil, že za předchozí vlády se připravoval strategický plán rok a půl dopředu. Při přípravách byly přítomné nevládní organizace, jako například Asociace soukromého zemědělství ČR, zemědělský svaz či agrární komora. "Tam se dojednal konsenzus a v Bruselu se to mělo schválit. Nová vláda poslední týden v loňském roce ale tento strategický plán neodsouhlasila. Předělala ho podle svého a s nikým nic nekonzultovala. Podmínky jsou v něm šité pro malé zemědělce do 150 hektarů. Malé a střední podniky jsou zcela znevýhodněné," popsal zemědělec.

Podle něj jsou v současné době větší podniky považovány za agrobarony. "To ale není pravda a my za to přece nemůžeme být diskriminováni," argumentoval Polcar.

Zemědělci v Klatovech protestovali. Chtějí z nás udělat ekology, stěžovali si

Protestovat se vydali rovněž zemědělci na Klatovsku. „Živíme tuto zemi.“ „Zemědělství je jen jedno“ To jsou hesla, která byla vidět na traktorech, které byly součástí spanilé jízdy, která projela ve čtvrtek po poledni Klatovy. Zemědělci tím chtěli vyjádřit nesouhlas s se změnami ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky - SZP 2023-2027, který určuje pravidla pro zemědělské hospodaření v Česku na dalších pět let.

„Za výsměch všem zemědělcům je předložená dohoda vládní koalice o vyplácení dotací a pravidlech zemědělské politiky v příštích pěti letech. Dohoda vznikla na základě dojmůa neúplných informací, bez konzultací s hlavními organizacemi v oboru. Na Strategickém plánu odborové skupiny pracovaly cca dva roky, nová vláda bez konzultací během několika dní všechno změnila,“ uvedla tajemnice Zemědělského svazu Klatovy Jiřina Jandová.

Zemědělci se obávají, že předložené změny negativně ovlivní vývoj českého zemědělství a produkci kvalitních potravin za dostupné ceny, což se dotkne každého obyvatele. „Česko je už nyní závislé na dovozech potravin. Sousední země jako Německo, Rakousko, Polsko své zemědělce podporují výrazně víc,“ poznamenala Jandová s tím, že situace českých zemědělských prvovýrobců je už tak velmi vážná, vzhledem k rostoucím vstupním nákladům s desítky až stovky procent, které však nemohou promítnout do cen za něž prodávají a dlouhodobě prodělávají.

Do protestní jízdy se zapojilo kromě jiných také JZD Janovice nad Úhlavou. „Změnou dotačních pravidel budou velké, střední menší podniky přicházet o peníze a přestanou vyrábět, což je zřejmě něčím zájmem, abychom neprodukovali nic z živočišné a rostlinné výroby, abychom byli ekologové a jen sekali, uklízeli louky a zatravňovali ornou půdu,“ řekl Aleš Staněk za janovické JZD.

„Podle mě je vše čím dál složitější. Já už jsem pracující důchodce, ale pro ty mladé je vše čím dál horší,“ připojil svůj názor další ze zemědělců.

Zemědělci na Tachovsku se do protestů nezapojí, nicméně je podporují. "To, co se v současném zemědělství v Česku děje, to je nehoráznost," řekl Deníku Jiří Dufka, farmář z Chodského Újezdu. "Mám zrovna období telení, takže musím být tady a nemohu se protestní akce zúčastnit. Plně ji ale podporuji. Připadá mi to, jako kdyby někdo chtěl české zemědělství zlikvidovat," dodal.

Podobně smýšlí Vladislav Moravec ze Zemědělského družstva Vlčák v Černošíně. "Teď máme zrovna období, kdy je poměrně dost práce a potřebujeme lidi, aby byli na svých pracovištích. Důvody k protestům chápu, to, co se v českém zemědělství v současnosti děje, je velmi smutné. Neustále nám například stanovují, abychom snižovali stavy dobytka, neustále se do českého zemědělství někdo naváží, neustále se na nás vyvíjí tlak," okomentoval.