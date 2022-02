„Přemýšlela jsem, jak zaujmout děti, aby dávaly při výkladu pozor. Kamarádka učitelka mi poradila, abych si pořídila nějakého maňáska. Ale, že mi ta loutka, ta role, musí být vlastní. Říkala jsem si, že by mi vlastně vůbec nevadilo, kdybych měla kolegu rabína,“ řekla ke vzniku loutky Brychová.

Jednou v neděli navečer vzala škrob a haldu papíru a začala tvořit více než půlmetrovou loutku rabína, kterého pojmenovala Rabi.

„To, že se ve Kdyni zachovala židovská synagoga, je pro mě něco jako zázrak. Chtěla jsem historii a téma židovství přiblížit i dětem. Ráda bych prohlídky využila jako velké turistické lákadlo k nám do Kdyně,“ řekla Brychová.

Přála by si, aby do jezdily i školní skupiny ze širokého okolí. Aby děti měly možnost v rámci školních exkurzí se seznámit s tím, co je synagoga a kdo byli Židé.

„Měla jsem na prohlídce v synagoze páťáky, úplně mě překvapili tím, jak se zajímali, strávili jsme tam dvě hodiny. Děti si se mnou domluvily ještě další hodinu před Velikonoci. Opravdu toho věděly hodně,“ prozradila průvodkyně.

V rámci prohlídky se snaží dodržet i tradice. Například se skupina dětí rozdělí na kluky a holky, protože to tak bývalo. „Muži seděli dole v modlitebním sále, ženy nahoře v galerii. V rámci výkladu děti dostávají odměny, obrázky s židovskou tématikou. K obrázku jim vždycky řeknu příběh, vysvětlujeme si, co který symbol znamená,“ uvedla.

Když přijde vyšší školní stupeň, chtěla by Brychová probírat významné židovské osobnosti.

Průvodkyně se snaží lidem přiblížit židovské náboženství, zkouší vyprávět příběhy židovských obyvatel. „Pro lidi je to stále oblast obestřená nějakým tajemstvím. Bude dobře, když to trošku poodkryji, protože ve skutečnosti o žádné tajemství úplně nejde,“ popsala svůj záměr Brychová.

„Synagoga má také krásnou akustiku, je úžasné, když se tam může konat nějaký koncert,“ dodala.