Chlapeček přišel na svět 1. ledna v 16.37 hodin, vážil 3030 g a měřil 48 cm. Maminka Jitka a tatínek Patrik Benedikt ho přivítali na světě společně. Na brášku se už doma těší sestřička Pavlína (8).

Porod plánovaný na první den roku nebyl. „Měla jsem termín 8. ledna, ale na Nový rok mi nebylo kolem poledne už dobře, tak mě ve dvě hodiny odvezli do porodnice a pak to přišlo,“ řekla maminka, které je v porodnici smutno, protože za ní kvůli koronavirovým opatřením nikdo z rodiny nemůže. „Už chceme domů. Stýská se mi. Hodně mi tady rodina chybí. Snad v úterý by nás mohli už pustit,“ uvedla maminka, která si zatím příliš nepřipouští, že jejich chlapeček je první narozeným miminkem v Klatovech, tatínek to ale prý má jinak. „Já jsem zatím v šoku. Přítel z toho má ale velkou radost, ten to prožívá hodně,“ poznamenala maminka.

Ve Stodské nemocnici se dočkali prvního miminka až 2. ledna, byla jím Aneta Šlesingerová (3740 g, 50 cm). Žijí v Dnešicích, ale pochází ze Stoda. Maminky sestra dělá v porodnici, proto byl Stod jasná volba. „První poslíčky jsem měla už 31. prosince večer, tak jsme si doma dělali legraci, že by to mohl být novorozenec roku. Ale nakonec byl porod v termínu 2. ledna,“ řekla maminka Monika.

Ve Stodské porodnici se 2. ledna narodily krátce po sobě dvě holčičky a dva kluci. Shodou okolností dvě z dalších maminek byly Moniky spolužačky, tak si dělaly legraci, jestli nemají v porodnici třídní sraz.

Holčička i maminka jsou v pořádku a těší se domů. Tatínek byl u porodu a na sestřičku už se doma těší tříletý David. „Současné omezení návštěv mi nevadí. Mám alespoň klid. Když se narodil David, tak se s návštěvami dveře netrhly,“ dodala maminka.

V Domažlické nemocnici byl byl prvním narozeným Michal, a to 1. ledna ve 20.52 hodin. Vážil 3360 g a měřil 50 cm.