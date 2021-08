/VIDEO PŘÍBĚH DENÍKU/ Železniční trať spojující Cheb s německým Waldsassenem už dávno neexistuje. A přitom šlo o významnou spojnici dvou měst, vždyť právě tudy v roce 1865 poprvé v historii přijel první vlak do Chebu. Nešlo o nějakou malou lokálku, jezdily tudy i rychlíky.

První vlak přijel do Chebu po dnes zrušené železnici, trať slouží cyklistům | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Jenže přišel rok 1945 a postupné vysídlení příhraničí. Provoz do Německa byl zastaven, koleje přes hraniční čáru byly vytrhány. Ještě do roku 1963 zajížděly vlaky z Chebu do Slapan.