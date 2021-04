Na samém začátku obce je k vidění zřícenina hradu Sychrov, dominantou městečka je pak zámek, který byl původně postavený jako hrad. Svou současnou podobu získal počátkem 18. století, kdy byl přestavěn.

V Rabštejně se rovněž nachází kostel Panny Marie Sedmibolestné ze druhé poloviny 18. století, postavený byl podle návrhu architekta Anselma Luraga.

Rabštejnská náves se pyšní mnoha zděnými, roubenými a hrázděnými historickými stavbami. Za městečkem si pak lze projít židovský hřbitov, který byl založený v 18. století.

Unikátem je kamenný most, jediný historický most v republice, po kterém dodnes jezdí nákladní auta. Památka překlenující řeku Střelu byla loni zrekonstruována za 23 milionů korun.

Rekonstrukce byla zahájena na začátku roku 2017 a trvala až do léta 2020. Stavaři opravili mostní konstrukci a vozovku. Památku rovněž zaizolovali, aby nezatékalo do spodní stavby, nebo opravili kamenné opláštění. „Když jsme obnažili středový pilíř, zjistili jsme, že jeho jádro je vyplněné kameny různé frakce, a byly v něm dutiny. Most jsme tedy zastabilizovali, totiž pod mostem se udělal velký betonový práh, vysoký 2,5 metru, zakotvený do 23 mikropilotů,“ popsal tehdy Lukáš Václavík ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje s tím, že odborníci zároveň na most vrátili také původní historické prvky, jako například ledolam a chrliče. „Od čtvrtka se na most vrátí těžká doprava pro vozidla se zatížením do 24 tun,“ doplnil Václavík.