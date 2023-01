Domažlický okresní soud ho za to nyní potrestal obecně prospěšnými pracemi. Muži pomohlo, že činu litoval, obžaloba pro něj totiž původně navrhovala vězení.

Incident se odehrál vloni v lednu. Vše začalo tím, že si Bambura přivolal večer pomoc do vesničky nedaleko Horšovského Týna. Tvrdil, že byl napaden dvěma útočníky a je zraněn. Když na místo přijeli záchranáři a policejní hlídka, nechoval se k nim ale zrovna nejlépe. „Z muže byl cítit alkohol, ale pro jeho nespolupráci nebylo možné provést dechovou zkoušku. Byl silně slovně i fyzicky agresivní vůči zasahujícím posádkám. Jediné zjevné zranění měl v obličejové části. Byl převezen za doprovodu policistů do nemocnice,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

V nemocnici Bamburu ošetřili a poté byl propuštěn domů. Chtěl, aby ho tam odvezli, policisté ani záchranná služba ale nejsou taxislužba, a tak mu bylo doporučeno, aby si odvoz zařídil sám. To ho rozzuřilo a začal řádit. Nejprve urážel recepční a poté, co odešel z nemocnice a vyděšená žena zamkla prosklené dveře, aby se už nemohl dostat zpět, třikrát do nich kopl a poničil je.

U soudu měl štěstí. Ač to není jeho první konflikt se zákonem, vyvázl ještě s výchovným trestem. „Původně mu paní státní zástupkyně navrhovala nepodmíněný trest ve výměře tři až čtyři měsíce. Ale on od doby, co byla podána obžaloba, za prvé aktivně přistoupil k náhradě škody a dohodl se s pojišťovnou, což není časté. Dále poslal omluvný dopis poškozené a v rámci hlavního líčení se jí osobně omluvil, dle mého věrohodně. A prohlásil svoji vinu. Státní zástupkyně mu tak navrhla trest obecně prospěšných prací, který v předchozí době již dvakrát vykonal,“ řekl Deníku soudce Jan Švígler.

Ten Bamburovi uložil nejvyšší možný trest obecně prospěšných prací, což je 300 hodin. Pokud by je neodpracoval, skončí za mřížemi. Verdikt je pravomocný.