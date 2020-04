V každém stavení se slavnostně prostřel stůl, z kuchyně se začaly nosit buchty, mazance a maso. Hospodyně se snažily pohostit každého, kdo zavítal na návštěvu. Na Velikonoce se připravovalo maso všeho druhu. V největší míře však kůzlečí. Jinak se podávala hlavně všem dostupná drůbež, skopové, jehněčí, králičí, pokrmy z vepřového masa a uzeného. Nikdy však nesměl chybět pečený beránek. Buď masový nebo ze sladkého těsta. Masového beránka si však mohl dovolit jen málokdo. Na Šumavě se vyráběly slaměná hnízda, která rodiče schovali na zahradě a dávají do nich velikonoční zajíčky, vajíčka a jiné sladkosti. Během Velikonoční neděle pak prý vajíčka padají z nebe a děti si je na zahradách hledají.

Přidáváme opět velikonoční recepty z archivu šumavské kuchařky Lucie Kohoutové.

VELIKONOČNÍ PERNÍČKY

40 dkg hladké mouky, 14 dkg moučkového cukru, 2 lžíce medu, 6 dkg másla, 2 vejce, 1 lžička jedlé sody, 2 lžičky perníkového koření

Na vál dáme mouku přidáme všechny suché přísady, promícháme dohromady a uprostřed uděláme důlek. Do něj přidáme vejce, rozehřátý vlažné máslo a tekutý med. Vypracujeme těsto, které necháme přes noc odležet v chladu. Na pomoučeném vále vykrajujeme tvary a dáme na vymazaný plech. Pečeme na 190 ° C asi 10 minut, záleží na velikosti jednotlivých tvarů. Pokud perníčky pečeme příliš dlouho, jsou pak tvrdé. Po vytažení z trouby ještě horké na plechu potíráme rozšlehaným vajíčkem. Druhý den zdobíme podle fantazie. Perníčky jsou hned měkké.

BERÁNEK TŘENÝ

30 dkg polohrubé mouky, 12 dkg másla, 20 dkg moučkového cukru, 4 vejce, vanilka (vanilkový cukr), asi 2 dl smetany nebo plnotučného mléka, 1 prášek do pečiva, kůra z /2 citrónu, 2 lžičky dobrého hořkého kakaa

Změklé máslo, žloutky a cukr spolu s vanilkou utřeme do pěny. Postupně přidáváme smetanu, mouku práškem do pečiva. Na konci přidáme kůru a sníh z bílků. 2/3 těsta nalijeme do vymazané a vysypané formy na beránka a do zbylého těsta dáme kakao. To nalijeme na světlé těsto a špejlí promícháme. Pečeme zvolna při 180 °C asi 45 minut, po vyndání z trouby necháme beránka chvilku stát, potom vyklopíme. Pokud nejde vyklopit, dáme přes formu mokrou utěrku.

VELIKONOČNÍ VAJÍČKA

25 dkg hladké mouky, 15 dkg másla, 8 dkg moučkového cukru, 2 žloutky, špetka soli, vanilkový cukr, šťáva a kůra z ½ citronu, 1 lžíce mléka, marmeláda a čokoláda na ozdobu

Ze všech surovin vypracujeme hladké těsto, které necháme 2 hodiny v chladu odpočinout. Těsto vyválíme a vykrajujeme vajíčka, která pečeme při 180 °C asi 8 minut. Hotová vajíčka slepujeme marmeládou a zdobíme čokoládou, polevou nebo podle libosti.

Zítra vám doporučíme několik tipů, jak obarvit vajíčka bez barev.

