Mezi plzeňskými ulicemi Studentská a Jateční se v noci z pátku 21. na sobotu 22. května otevřela první část východního okruhu. Čtyřproudý úsek dlouhý 1,8 kilometru má odlehčit přetížené Karlovarské třídě i frekventované silnici u Boleveckého rybníka. Právě ta bude ale nejspíš do poloviny září přetížená vozy jedoucími z Bílé Hory na Jateční a zpět.

Kvůli opravě části silnice Na Roudné mezi malým kruhovým objezdem pod Bílou Horou a druhým nově vybudovaným kruhovým objezdem, jenž je součástí východního okruhu, musejí totiž řidiči úsek dlouhý pár desítek metrů objíždět kolem Boleveckého rybníka, Prokopávky, přes Plaskou ulici a zpátky po nové silnici ke kruhovému objezdu Na Roudné.

Obyvatelé Bílé Hory a Zruče se bouří. „Na Bílou Horu za mnou pravidelně dojíždí můj syn z Doubravky, kde bydlí. Místo, aby z Jateční odbočil vpravo na kruhový objezd, musí najet na východní okruh a pak kolem Boleváku zpátky. Je to čirý nesmysl. Měli by ten kousek silnice mezi dvěma kruháči otevřít, takhle si každý hrozně zajede,“ myslí si jedna z obyvatelek Bílé Hory. Diskuze se už rozhořela také na sociálních sítích. „Kvůli 50 metrům jet 3,5 kilometru na Prokopávku a Bolevec? Opravdu gratuluji,“ stěžoval si na Facebooku například Petr Jirovský, kterému dala v komentářích řada Plzeňanů za pravdu.

Řidiči budou muset opravovaný úsek objíždět minimálně do konce prázdnin. „V místě se musí vybudovat nová opěrná zeď. Mezi stávajícím malým kruhovým objezdem pod Bílou Horou, který se také musí opravit, a nově vybudovaným, musíme dále provést překládku inženýrských sítí,“ vysvětlil Vlastislav Šlajs, asistent správce stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic.

„Rádi bychom, aby ke zprovoznění došlo do konce letních prázdnin, ale nejde to garantovat. Nejzazší termín zprovoznění je 11. září,“ dodal Šlajs.

Plzeňanům se nelíbí také to, že nově vybudovaná silnice u Auto Hornát ve směru na Košutku není průjezdná. Před křižovatkou je doprava zúžená do dvou pruhů. "V místě se musí vybudovat protihluková zeď. Odbočovací pruh a kompletně celou křižovatku u Fordu Hornát bychom rádi zprovoznili v průběhu července. Od té doby by měly být průjezdné už oba dva jízdní pruhy, včetně odbočovacího,“ vysvětlil Šlajs.