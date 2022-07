Jak uvedl i předseda soudního senátu Josef Prach, Zemanová je mezi recidivisty nezvyklý úkaz. Na rozdíl od jiných totiž nezačala s trestnou činností už v mládí, ale do svých 36 let byla naprosto bezúhonná. Jenže pak to vzala fofrem a před soudem v Plzni nyní stanula už jako protřelá podvodnice, která byla v minulosti už šestkrát soudně trestaná, a to soudy v Sokolově, Karlových Varech, na Plzni-severu či v Chomutově. Poprvé pro zanedbání povinné výživy, pak už většinou pro majetkové delikty, zejména podvody. Opakovaně dostala šanci, když vyvázla s podmínkami, ale teď už je za mřížemi ve Světlé nad Sázavou. „Výstup mám v prosinci 2024,“ řekla soudu na začátku Zemanová, kterou žaloba vinila hned ze dvou skutků, a která dobře věděla, že tak brzy vězení neopustí.

Obžalovanou Ivu Zemanovou přivedla k soudu eskorta.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Z Plzeňana, s nímž se poznala přes internetovou seznamku Badoo, vylákala podle obžaloby dvakrát po 12 tisících korunách, které údajně potřebovala pro své čtyři děti a které mu slibovala vrátit. Krátce poté ho připravila o 152 tisíc korun, jež měly být určeny na úhradu kupní ceny zahradního stavení. „Tvrdila poškozenému, že dům zakoupí za své finanční prostředky a budou tam spolu bydlet, dále mu lživě tvrdila, že s ním čeká dítě a že je movitá, ač s ohledem na její finanční situaci, kdy nebyla nikde zaměstnána a na její osobu byla vedena řada exekucí, nebylo v jejích možnostech daný dům zakoupit,“ řekla v obžalobě státní zástupkyně Helena Pilařová. Dodala, že žena si nechávala posílat peníze na účty svých dětí, jimž tehdy bylo 10 a 16 let. Ani celkem 176 tisíc jí ale nestačilo, o dalších bezmála 10 000 korun připravila podvodně ještě mladého syna zamilovaného partnera.

Na policii držela bobříka mlčení a nevypovídala, u soudu ale otočila. „Doznávám vinu,“ pronesla. To jí výrazně pomohlo. Státní zástupkyně, která jí k dosavadním trestům chtěla přidat 12 až 18 měsíců, navrhla nakonec přidat jen sedm. S tím se ztotožnil senát, který Zemanové prodloužil pobyt za mřížemi právě o tento počet měsíců. Zároveň jí nařídil uhradit způsobenou škodu. Verdikt je pravomocný.