Do opravy rodinného klenotu, bývalé vodní pily a stodoly Liteňského mlýna ve Slatině u Chudenic se před šesti lety pustil Pavel Paleček s maminkou Růženou. „Je to naše srdcová záležitost,“ říká Růžena Palečková, která se v mlýně narodila a nyní tam tráví důchod. Za rekonstrukci objektu do původního stavu a obnovu unikátního technického zařízení vodní pily získali v pondělí Palečkovi od odborné poroty druhé místo v soutěži Památka Plzeňského kraje 2021. Jde o jediný případ, kdy byli oceněni jednotlivci, jinak vždy triumfovaly obce a města.