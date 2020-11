Usměvavá Rozálka z Klatovska udělala díky pomoci organizace Patron dětí a díky dárcům, mezi nimiž byli i čtenáři Deníku, značné pokroky. Je tak nyní zase o kus blíže k tomu, aby se jednou mohla rozběhnout.

Rozálka a ředitelka organizace Patron dětí. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Rozálka přišla na svět s velmi vzácnou genetickou poruchou, Angelmanovým syndromem. Kromě domácího cvičení jezdí s rodiči dvakrát do týdne do Centra Hájek. Tam podstupuje rehabilitaci, ergoterapii i vodoléčbu a také se jí věnuje speciální pedagog. Lékaři jí letos doporučili intenzivní rehabilitační program TheraSuit, kdy šlo o nákladnější léčbu, na kterou právě dárci prostřednictvím nadace dívence přispěli 58 000 Kč. „Program měl za cíl pomoci Rozálce se postavit na vlastní nohy, což je dlouhodobý cíl. Šlo o unikátní terapii, kde mají speciální cvičební pomůcky. Například ji poutali pomocí popruhů, aby jí pomohli upravit pohybové vzorce a posunout ji dopředu, čehož by se během běžných rehabilitací nedalo dosáhnout. Sledujeme, že udělala pokroky, vidíme, jak například plně došlapuje na nohy, je stabilnější ve stoji,“ řekl Deníku tatínek s tím, že součástí terapie byla i vodoléčba, rašelinové zábaly, ergoterapie, speciální pedagogika a reflexní terapie, což vše ji posouvá dopředu.