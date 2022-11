Rozhlednu, postavenou v roce 1929, měl klub pronajatou od soukromého majitele. Václav Svoboda ji převzal v roce 2010. Na dominantu čtvrtého městského obvodu vystoupalo, s výjimkou období covidu, ročně kolem čtyř tisíc lidí. „Návštěvníky, kteří přišli jen na kávu či pivo, jsme ale nijak neevidovali,“ poznamenal Svoboda.

Nový provozovatel se musí připravit na řadu povinností. „Je nutné pravidelné zásobování občerstvením i suvenýry. Problém je dovážení vody, která nahoře není. Dále jsou nutná živnostenská oprávnění. Zajistit úklid pozemku, vyvážení odpadků, sekání trávy. Pokud chce čepovat pivo, musí zajistit toaletu. V neposlední řadě platit nájem a energie,“ popsal člen KČT.

Situace mrzí nejen obyvatele Doubravky. „Je to škoda. Doufám, že se brzy najde někdo, kdo se rozhledny opět ujme,“ vyjádřil se Petr Nekola z Plzeňska. Pro Pavlu Spilkovou z Lochotína byl vrch Chlum cílem rodinných výletů. „Často jsme sem vyráželi na kolech a opekli jsme si špekáčky. Výhled z rozhledny byla už jen třešnička na dortu,“ sdělila Plzeňanka. Na provozování rozhledny vzpomíná Václav Svoboda velmi rád. „Zažili jsme toho s kolegy a kolegyněmi opravdu hodně. Velmi podařené byly tzv. Večerní Chlumy, kdy bylo otevřeno do pozdních nočních hodin. Lidé seděli u ohně a opékali buřty při západu slunce,“ zavzpomínal. Zažili však i nepříjemné chvilky.

„Třeba když bylo veškeré vybavení areálu poničeno, nebo ukradeno. Objevoval se tu i nepořádek. Je to daň za to, že je areál v lese a je volně přístupný,“ dodal Svoboda. Několik předběžných nástupců se podle něj již přihlásilo. „Na výzvu na webu a facebooku reakce byly, popsal jsem zájemcům, co je třeba, jak to chodí, ale finální rozhodnutí jsem zatím neobdržel,“ sdělil Svoboda s tím, že se na Chlum bude rád vracet. „Prožil jsem tam slušnou řádku let,“ uzavřel.