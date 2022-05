Přes týden je zde božský klid. Škola i školka tu chybí, děti musí dojíždět jinam. Přesto se Semněvice pyšní nečekaným primátem. Podle sčítání obyvatel z roku 2021 tady žije největší podíl dětí do 14 let v kraji. Daleko za ní zůstávají vyhlášené destinace u velkých měst. Semněvickému 30procentnímu podílu se ani zdaleka nepřibližují.

„Nestěžujeme si, mladých přibývá. Přes absenci školy se sem stěhují i lidé, kteří k lokalitě nemají žádné vazby,“ přikyvuje místostarostka Veronika Nováková. Obec podle ní plánuje přípravu stavebních parcel, které by nalákaly další obyvatele. „Máme tu denně otevřený obchod se smíšeným zbožím, dobré autobusové spojení,“ vyjmenovává další klady, které mají přispět k rozšíření Semněvic. K nim patří i bohatý kulturní a sportovní život, zdejší specialita v podobě bowlingu do kopce je známá daleko za katastrem obce. Přesto místostarostka upozorňuje, že prvenství ze sčítání lidu už nemusí být tolik aktuální. V Semněvicích totiž žila početná komunita s dětmi ve dvou soukromých bytových domech. Nyní je odkoupila obec a byty opravuje. Původní nájemci se už odstěhovali.

„Je tu nádherně, krásný klid,“ shodují se manželé Tomčalovi, kteří provozují místní hospodu. Klid oceňuje i devatenáctiletý mladík David Bocko, kteří ve vsi žije teprve měsíc. Podle zdejšího kronikáře Milana Pepo má obec svého genia loci. „Jsem tady spokojený, s přestávkou tu žiji 40 let. Lidé tu drží spolu,“ vysvětluje.

Na paty ve statistikách podílů dětí šlape Semněvickým obec z Tachovska – Ošelín. Také tady děti statisticky tvoří téměř třetinu obyvatel. „Dětí se tu poslední roky rodí skutečně více,“ přikyvuje zdejší starosta Jiří Šefčík. Důvod? Rodiny zakládají současní třicátníci, kteří mají v obci i okolí silné zastoupení.

Přesto starosta upozorňuje, že ani zdejší data ze sčítání lidu už nemusí být tolik aktuální, a tak není jisté, zda by Semněvice v současnosti dokázali přeskočit. „Někteří lidé u nás stále mají přihlášený trvalý pobyt, i když už žijí jinde. Důvodů je spoustu, patří mezi ně třeba exekuce. Je tu třeba hned 15 hlášených dětí, které tu reálně nebydlí,“ vysvětluje Šefčík. I zdejší děti musí dojíždět za vzděláním, ti mladší do blízkého Svojšína, starší do Černošína nebo Stříbra.

„Je skvělé, že tu děti jsou, co bychom bez nich dělali. Pořádáme pro ně hasičské soutěže, dětské dny, výlety i loutkové divadlo. Na vesnici musí být aspoň dvacet dětí, aby bylo veselo,“ říká starosta s tím, že pro děti obec se 150 obyvateli vybudovala i nová dětská hřiště.

Pro zajímavost, na opačném konci statistik jsou mezi obcemi nad 100 obyvatel Hlohovčice na Domažlicku. Tam je podíl dětí do 14 let hluboko pod 10 procent.